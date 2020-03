Lost Soul Aside: Alle Angestellten des chinesischen Entwicklerstudios sind wohlauf – Am Rollenspiel wird weiter gearbeitet

In den vergangenen Wochen wirkte sich der Ausbruch des Coronavirus massiv auf die Welt der Videospiele aus und führte unter anderem dazu, dass Events verschoben oder komplett abgesagt werden mussten.

Experten rechnen zudem damit, dass in den kommenden Wochen und Monaten ausgewählte Spiele verschoben werden. In einem aktuellen Statement meldeten sich die Verantwortlichen des chinesischen Entwicklerstudios Ultizero Games zu Wort und wiesen darauf hin, dass trotz des Ausbruchs des Coronavirus alle Angestellten des Unternehmens wohlauf sind und sich bester Gesundheit erfreuen.

Darüber hinaus sprach das Studio über sein aktuelles Projekt „Lost Soul Aside“ und wies darauf hin, dass die Arbeiten an dem Rollenspiel wie geplant fortgesetzt werden. Auch an den aktuellen Releaseplänen wird weiter festgehalten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass „Lost Soul Aside“ wie geplant in diesem Jahr für die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Einen konkreten Releasetermin bekam das Abenteuer bisher nicht spendiert.

„Lost Soul Aside“ orientiert sich laut offiziellen Angaben an Rollenspielen wie „Final Fantasy XV“ und verfrachtet die Spieler in eine Welt, in der sich zwei Königreiche in einem tödlichen Krieg gegenüberstehen. Einige Jahre nach dem Ausbruch des Krieges tauchten Monster auf und begannen, wahllos Menschen zu töten.

Die Aufgabe des Spielers wird in „Lost Soul Aside“ darin bestehen, der geheimnisvollen Macht hinter den Monsterausbrüchen auf den Grund zu gehen und diese einzudämmen.

Hello everyone, we want to give you a quick update since the Corona Virus does affect us too. The whole team is fine and they have no health issues. We hope that everyone is healthy too. Please stay safe.https://t.co/QzHcKF3VYZhttps://t.co/w6EfTMX9AQ

— Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) March 19, 2020