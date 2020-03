Nioh 2: Update 1.05 mit zahlreichen Optimierungen und Bugfixes verfügbar – Die Verbesserungen im Detail

Zum Abschluss der Woche wurde das knackige Action-Rollenspiel "Nioh 2" mit dem umfangreichen Update auf die Version 1.05 bedacht. Welche Verbesserungen und Bugfixes im Detail an Bord sind, verrät ein Blick auf den offiziellen Changelog.

Nachdem im Laufe der Woche bereits das Update auf die Version 1.04 veröffentlicht wurde, steht ab sofort ein weiterer umfangreicher Patch zum „Nioh 2“ bereit.

Unter der Versionsbezeichnung 1.05 liefert das frisch veröffentlichte Update einen Schwung neuer Verbesserungen und Bugfixes. Unter anderem nahmen sich die verantwortlichen Entwickler von Team Ninja laut eigenen Angaben dem Feedback der Community an und besserten hinsichtlich der allgemeinen Balance nach. So wurden beispielsweise die Lebenspunkte von „Acolytes“ erhöht und die Lebenspunkte sowie die Stärke von „Gaki“ reduziert.

Zahlreiche Bugfixes versprochen

Darüber hinaus wandten sich die kreativen Köpfe hinter „Nioh 2“ ausgewählten Dojo-Missionen zu und verringerten die entsprechenden Anforderungen. Gleichzeitig werden mit dem Update 1.05 zahlreiche kleine Fehler behoben, über die die Spieler in den vergangenen Tagen klagten. Den kompletten Changelog zum neuen Update findet ihr unter dem folgenden Direkt-Link.

„Nioh 2“ ist aktuell exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich und verfrachtet die Spieler in das feudale Japan der Sengoku-Ära sowie in das tödliche Dunkle Reich, die beide von grotesken und tödlichen Dämonen heimgesucht werden. Zu den größten Neuerungen des Nachfolgers gehört der Charakter-Editor, mit dem euch die Möglichkeit geboten wird, einen eigenen Helden zu erschaffen und in die Schlacht zu führen.

Nichts geändert hingegen hat sich am knackigen Schwierigkeitsgrad und dem anspruchsvollen Kampfsystem.

