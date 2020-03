Sword Art Online Alicization Lycoris: Neue Einblicke in das Rollenspiel mit dem zweiten Story-Trailer

Bndai Namco hat im Rahmen eines Livestreams einen neuen Story-Trailer zum kommenden JRPG „Sword Art Online: Alicization Lycoris“ enthüllt. Im neuen Trailer ist auch der der Themesong des Spiels von SAOAL zu hören. Der Titel „Scar/let“ wird von ReoNa gesungen. Im Fokus des Trailers steht Medina Orthinanos.

Sie wurde vor einiger Zeit bereits als Neuzugang für das Spiel angekündigt. Medina Orthinanos (gesprochen von Miho Okasaki) ist ein neu vorgestellter Charakter. Sie ist die Tochter des Orthinanos-Familienoberhaupts neunter Generation, die im Spielverlauf versuchen wird, die Ehre ihrer Familie wiederherzustellen. Auch wenn Medina normalerweise eine ruhige Persönlichkeit ist, so ist sie eine angriffslustige Kämpferin.

Neben dem Trailer wurden im Stream auch weitere Gameplay-Szenen gezeigt. Falls ihr daran interessiert seid, könnt ihr den Stream weiter unten im Artikel ansehen.

In „Sword Art Online: Alicization Lycoris“ schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle von Kirito. Dieses Mal führt seine Reise in die virtuelle Unterwelt, wo Kirito und Eugeo gemeinsam nach der verschwundenen Alice suchen.

„Sword Art Online: Alicization Lycoris“, das am 22. Mai 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen wird.

