UK-Charts: Spieleverkäufe mehr als verdreifacht – Vorbereitungen auf lange Zeit zu Hause

Die Spiele-Verkaufszahlen im britischen Handel sind in der vergangen Woche deutlich angestiegen, was laut den Händlern nicht nur an den beiden Neueinsteigern auf den ersten beiden Plätzen liegt. Die Leute wollen sich offenbar auf mögliche Ausgangssperren vorbereiten, heißt es.

Auch während sich die Coronavirus-Pandemie Großbritannien weiter wütet, sind Videospiele sehr gefragte Produkte, wie die aktuellen UK-Charts beweisen.

Mehr als 475.000 Spiele wurden im britischen Handel verkauft, mehr als dreimal so viele wie in der Vorwoche. Laut den Einzelhändlern steigen die Verkaufszahlen, da sich die Leute vorbereiten, dass sie eine längere Zeit nicht aus dem Haus gehen zu können, wenn Ausgangsbeschränkungen aufgrund des neuen Coronavirus COVID-19 in Kraft treten sollten. Download-Verkäufe werden jedoch nicht mit gezählt.

Die ersten beiden Plätze der Rangliste gingen an Neueinsteiger: Auf dem ersten Platz steht die Nintendo Switch-Neuveröffentlichung „Animal Crossing: New Horizons“, das die zusammengefassten Launch-Verkäufe aller bisherigen „Animal Crossing“-Spiele übertrifft. Die Launch-Verkäufe des neuen Titels sind etwa dreieinhalb mal so hoch wie beim 2013 veröffentlichten „Animal Crossing: New Leaf“.

Auf dem zweiten Platz steht der First-Person-Shooter „Doom: Eternal“, dessen Launch-Verkäufe im Einzelhandel etwa ein Drittel unter dem Vorgänger liegen. Die weiteren Top-Ten-Charts verrät die Liste.

UK-Charts: Top-Ten

(neu) Animal Crossing: New Horizons (neu) Doom: Eternal (4) Call of Duty: Modern Warfare (5) FIFA 20 (2) Mario Kart 8: Deluxe (6) Grand Theft Auto 5 (12) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (14) Forza Horizon 4 (24) Crash Team Racing: Nitro-Fueled (14) Red Dead Redemption 2

