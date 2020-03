Control: The Foundation und neues Update nahen – Trailer mit Details

Besitzer von „Control“ können in Kürze die Erweiterung „The Foundation“ herunterladen. Sie wird am 26. März 2020 zunächst für PS4 und PC erscheinen. Die Xbox One-Fraktion muss sich etwas länger gedulden.

Zusammen mit „The Foundation“ stellen die Macher von Remedy Entertainment ein neues Update zur Verfügung, das für alle drei Plattformen geladen werden kann. Was euch damit erwartet, zeigen die Entwickler in einem kurzen Trailer, der vor wenigen Stunden auf Twitter enthüllt wurde. Ihr könnt euch den Clip weiter unten anschauen.

Zu den Neuerungen, die mit dem Update ein Teil von „Control“ werden, zählt unter anderem die „Shield Rush“-Fähigkeit. Hinzu kommt die Möglichkeit, Fähigkeitspunkte neu zuzuweisen. Auch verweisen die Entwickler von Remedy Entertainment auf Verbesserungen der Lebensqualität, der Map und weiterer Inhalte.

In der Videobeschreibung heißt es entsprechend: „Unser nächstes kostenloses Update bringt Control brandneue Funktionen und Verbesserungen in Bezug auf die Lebensqualität. Schaut euch an, was ihr im März-Update erwarten könnt. Und bleibt auf dem Laufenden, um weitere Informationen zu erhalten.“ Den entsprechenden Tweet mit dem Video haben wir nachfolgend eingebettet:

Our next FREE update brings all-new features and quality of life improvements to Control. Take a look at what you can expect in the March update and stay tuned for more info.

Launching on PlayStation 4, Xbox One and Epic Games Store on March 26, 2020.#ControlRemedy #505Games pic.twitter.com/FwUppoVI8y

— Control (@ControlRemedy) March 23, 2020