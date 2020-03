Crash Team Racing Nitro-Fueled: Trailer zu den Grand Prix-Seasons fasst die Zusatzinhalte zusammen

Der Fun-Racer "Crash Team Racing Nitro-Fueled" bekam in den vergangenen Monaten zahlreiche Zusatzinhalte spendiert. Mit einem aktuellen Trailer machen die Entwickler nochmals darauf aufmerksam.

Activision und Beenox machen mit einem neuen Trailer auf den Fun-Racer „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ aufmerksam. In den Fokus des Clips rücken die unterschiedlichen Grand Prix-Seasons, die neue Inhalte in den Titel brachten. Mit den Seasons kamen neue Strecken, Charaktere, Skins, Karts und mehr in das Spiel.

Fun-Racer für Konsolen erhältlich

Falls ihr bisher nicht mit „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ in Berührung gekommen seid: Kaufen könnt ihr den Titel für PlayStation 4, Xbox One und Switch. Dabei werden abhängig vom Anbieter und der Version 35 bis 40 Euro fällig.

In „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ rast ihr über unterhaltsame Pisten und verdient Wumpa-Münzen, wenn ihr beispielsweise im Abenteuer-Modus vorankommt. Mit eurem Verdienst seid ihr in der Lage, eure Karts und Charaktere im Boxenstopp aufzumotzen. Hinzu gesellen sich Charakter-Werte und Klassen für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten.

„Das Remaster des Crash-Rennspiels haucht den Charakteren, Karts, Strecken und Arenen des Originals mit der HD-Grafik der neuen Konsolengeneration neues Leben ein“, so die Macher. Mehr zum Spiel und zu den Seasons erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

+++ Crash Team Racing Nitro-Fueled: Neuer Grand Prix im Anmarsch – Es ist der letzte, aber weitere Inhalte geplant +++

„Crash Team Racing Nitro-Fueled“ verweilt seit dem 21. Juni 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und Switch auf den Markt. Nachfolgend könnt ihr den anfangs erwähnten Trailer zu den Grand Prix-Seasons in Augenschein nehmen:

