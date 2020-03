Borderlands 3: Level-Obergrenze, Chaosmodus 2.0 und Rache der Kartelle – Neue Details

Gearbox Software hat zu "Borderlands 3" weitere Informationen enthüllt. In den Fokus rücken die kommende Erweiterung, die Erhöhung der Level-Obergrenze, der Chaos-Modus 2.0 und weitere Inhalte.

In der neusten Ausgabe der sogenannten „Borderlands Show“, die ihr weiter unten als Aufzeichnung vorfindet, gaben die Entwickler von Gearbox Software weitere Details zu den kommenden Inhalten preis. Dazu zählen die nächste Erhöhung der Level-Obergrenze, ein Event für die ECHOcast-Erweiterung und das bevorstehende Update mit dem Chaos-Modus 2.0.

Zu sehen ist außerdem ein exklusives Let’s Play, in dem das kommende Addon „Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock“ ins rechte Licht gerückt wird. Es steht ab dem 26. März 2020 zum Download bereit. Die Gameplay-Vorführung zeigt Teile der Story, Gegnertypen, einzigartige Beute und mehr.

Zwei kostenlose Updates am Donnerstag

Am Donnerstag werden für „Borderlands 3“ zwei kostenlose Inhalts-Updates zur Verfügung gestellt. Mit dabei sind wie anfangs erwähnt die nächste Erhöhung der Level-Obergrenze und ein neues Event für die ECHOcast-Twitch-Erweiterung. In Zuge der Aktualisierung steigt das Maximallevel für Kammer-Jäger von 53 auf 57. In diesem Zuge könnt ihr vier weitere Skill-Punkte verdienen und zwei abschließende Fähigkeiten gleichzeitig ausrüsten.

Das neue Moxxtail-Event für die ECHOcast-Twitch-Erweiterung gibt den Spielern die Möglichkeit, gemeinsam Cocktails zu erstellen, die den Streamern Buffs verleihen, wenn sie im Spiel geliefert wurden.

Im April folgt der Chaosmodus 2.0. Im unten eingebundenen Video gehen die Macher auf die Änderungen am Benutzer-Interface ein, beleuchten zusätzliche Chaos-Modifikatoren und zeigen ein neues chaosspezifisches Waffen-Dropsystem.

Rache der Kartelle

Auch das saisonale Event „Rache der Kartelle“ wurde angesprochen. Darin kehrt Maurice zurück und beauftragt die Spieler, Kartellmitglieder auszuschalten, die überall in den Borderlands zu finden sind. Sind Maurices Anforderungen erfüllt, schickt er euch zum Anwesen. Dabei handelt es sich um einen neuen Schauplatz, wo ein Bosskampf auf euch wartet.

+++ Borderlands 3: 12 Minutan Gameplay aus dem Wummen, Liebe und Tentakel-DLC +++

„Da es drei verschiedene Gruppierungen gibt, die man bekämpfen kann, ist die Konfrontation in diesem Bereich bei jedem Durchgang anders“, so Gearbox. „Das Event geht über sechs Wochen, aber kann, wie von den Fans gewünscht, für die Dauer des Events aktiviert oder deaktiviert werden.“

Nachfolgend seht ihr die Aufzeichnung der neusten „Borderlands Show“ mit weiteren Details:

