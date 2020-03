Borderlands 3: „Takedown-Shakedown“-Event gestartet – Weitere Events dieser Art sollen folgen

Auch in der Welt des Loot-Shooters „Borderlands 3“ wird den Spielern aktuell die Möglichkeit geboten, sich die Zeit in den heimischen vier Wänden ein wenig zu versüßen.

So starteten die verantwortlichen Entwickler von Gearbox Software auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 ein neues „Takedown-Shakedown“-Event. Los geht es mit sofortiger Wirkung. Allzu viel Zeit solltet ihr euch allerdings nicht lassen, da das besagte Event bereits am 27. März 2020 um 16:59 Uhr unserer Zeit wieder endet. Weitere Events dieser Art sollen in den kommenden Wochen folgen.

Zusätzliche Beute wartet auf Kammerjäger

In den „Takedown-Shakedown“-Events wurde die Chance erhöht, dass Minibosse und Endbosse in der Maliwan-Geheimanlage mehr Objekte aus ihrem spezifischen Beutepool fallen lassen. Zu beachten ist, dass ihr zunächst die Haupt-Storykampagne abgeschlossen haben müsst, um die entsprechenden Missionen in Angriff nehmen und euch zusätzliche Beute sichern zu können.

Bei Eliminierungen skaliert sich der Schwierigkeitsgrad abhängig von der Gruppengröße, aber sie sind ausgelegt auf Charaktere mit Maximal-Level und mächtiger Ausrüstung. „Wer seine Endspiel-Fähigkeiten wirklich auf die Probe stellen will, sollte sich in einer kompletten Gruppe aus vier Kammer-Jägern an den Wahren Eliminierungs-Modus wagen“, so Gearbox Software weiter.

„Borderlands 3“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich.

