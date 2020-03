Star War 1313: Screenshot aus dem eingestellten Titel aufgetaucht

Mit "Star Wars 1313" befand sich einst ein vielversprechendes, erwachsenes und düsteres Story-Action-Spiel in Entwicklung, das letztendlich nie das Licht der Welt erblickte. Ein geleakter Screenshot zeigt eine Szene aus dem Titel.

LucasArts hat während der E3 2012 das Spiel „Star Wars 1313“ angekündigt, welches Schwierigkeiten im Rahmen der Entwicklung letztendlich eingestellt wurde. Die Konzept schien jedoch vielversprechend zu sein.

Boba Fett im Fokus des eingestellten Titels

Mit „Star Wars 1313“ wollten die Entwickler einen düsteren, reifen Blick auf die schäbige Unterwelt des „Star Wars“-Universums werfen. Nach der Übernahme von „Star Wars“ durch Disney wurde das Projekt endgültig eingestellt.

Ein frisches geleaktes Bild (via dualshockers) untermauert nun die vorherigen Gerüchte, dass die Spieler in die Rolle des berühmtesten Kopfgeldjägers Boba Fett schlüpfen würden. Der frische Screenshot zeigt offenbar Boba Fett, der sich möglicherweise durch Coruscant bewegt. Zudem wird ein Blick auf das Nutzerinterface gewährt. Damit wird deutlich, dass der Protagonist einen Blaster und eine Art Flammenwerfer trägt.

Nachdem „Star Wars Jedi: Fallen Order“ zuletzt bewiesen hat, dass die Spiele-Community auf Story-Erfahrungen im „Star Wars“-Universum gewartet hat, dürfte klar sein, dass weiteren Story-Spielen nichts im Wege stehen dürfte. Ob es dabei ähnlich düster und erwachsen zur Sache gehen wird wie womöglich im eingestellten „Star Wars 1313“, bleibt abzuwarten.

Zum Thema: Star Wars Jedi – Fallen Order: Stellenausschreibungen deuten auf einen möglichen Nachfolger hin

Mit „Star Wars: Project Maverick“ befindet sich bei den Entwicklern von EA Motive in Montreal derzeit anscheinend auch noch ein weiteres Multiplayer-Spiel in Entwicklung, während Respawn Entertainment offenbar die Fortsetzung für „Jedi: Fallen Oder“ in Angriff nimmt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Star Wars 1313