Torchlight 3: Neuer Trailer stellt die Heldenklasse des Scharfschützen vor

Heute bedachten uns die Entwickler von Echtra Games mit einem frischen Trailer zum Action-Rollenspiel "Torchlight 3". In den Mittelpunkt rückt dieses Mal die Heldenklasse des Scharfschützen.

Ende Januar spendierten die Entwickler von Echtra Games dem Free2Play-Action-Rollenspiel „Torchlight Frontier“ einen neuen Namen und gaben bekannt, dass der Titel nun unter dem Namen „Torchlight 3“ veröffentlicht wird.

Heute erreichte uns ein frischer Trailer zu „Torchlight 3“, in dem mit dem Scharfschützen eine Heldenklasse des Fantasy-Abenteuers in den Mittelpunkt rückt. Der Scharfschütze kann im Rahmen der geschlossenen Beta auf dem PC beziehungsweise Steam bereits in Augenschein genommen werden.

Eine Klasse verlässt sich auf ihren Bogen

Der Scharfschütze wird als eine Charakterklasse beschrieben, die sich auf ihren Bogen verlässt, der mit unterschiedlichen Attacken die Möglichkeit bietet, die Feinde aus sicherer Distanz ins Visier zu nehmen. Während sich die Spieler einen Weg durch die Welt von „Torchlight 3“ bahnen, können sie die Fertigkeiten und das Waffenarsenal des Scharfschützen kontinuierlich ausbauen.

Zum Thema: Torchlight 3: Neuer Name, neues Spielkonzept und Videomaterial

„Der Scharfschütze schließt sich den zuvor angekündigten Heldenklassen, wie dem magischen Zwielichtmagier, dem mechanischen Roboschmied und dem Zug führenden Schienenkämpfer, an“, führen die Macher von Echtra Games aus. „Torchlight 3“ wird im Laufe dieses Jahres für den PC veröffentlicht.

Die Umsetzungen für die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4 folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Konkrete Termine nannten Perfect World Entertainment und Echtra Games bisher nicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Torchlight 3