PS5 und Xbox Series X: BioWare möchte eine Prestige-Marke wiederbeleben

BioWare hat eine Stellenausschreibung veröffentlicht, in der von der Rückkehr einer der renommiertesten Marken des Unternehmens die Rede ist. Schafft "Mass Effect" den Weg in die nächste Generation?

Es scheint, dass BioWare der neuen Konsolengeneration ein Spiel beisteuern möchte, das auf einer populären Marke basiert. Darauf deutet eine aktuelle Stellenanzeige hin, in der das Unternehmen von einer Prestige-Franchise spricht, die offenbar für die neuen Konsolen wiederbelebt werden soll.

In der Stellenanzeige sucht Bioware nach einem technischen Director. Die Beschreibung klingt wie folgt: „Sie sind der leitende technische Leiter beim nächsten großen Titel aus einem der renommiertesten Franchises von BioWare und ein maßgeblicher Leiter der BioWare-Studiostrategie. Sie werden mit den anderen Bereichen zusammenarbeiten, um die Technologie und das Programmierteam aufzubauen und erstaunliche Spielerlebnisse zu liefern.“

Ein neues Mass Effect?

Doch welche Marke könnte gemeint sein? Vermutet wird, dass ein neuer Teil der „Mass Effect“-Reihe bevorsteht. Auch „Dragon Age“ ist im Bereich des Möglichen. Allerdings wurde der Titel bereits bestätigt und müsste in der Stellenbeschreibung nicht schwammig umschrieben werden.

Schon zu Beginn des Jahres wurde ein möglicher Hinweise entdeckt, der für eine überarbeitete „Mass Effect“-Trilogie sprechen könnte. Soll sich der technische Director um dieses Projekt kümmern? Gemunkelt wird aber auch, dass „Anthem“ für Bioware bereits eine „prestigeträchtige Franchise“ ist, sodass möglicherweise ein Sequel ansteht.

+++ Dragon Age & Mass Effect: BioWare verwirrt die Fans mit Tweets +++

Doch vor nicht allzu langer Zeit gab BioWare bekannt, dass „Anthem“ neu gestartet wird. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2019 musste der Titel einen deutlichen Rückgang der Spielerzahl verkraften, was mit einer Vorwarnung kam: „Anthem“ zählt zu den am schlechtesten bewerteten Spielen von BioWare. Dies liegt an der Tatsache, dass das Videospiel mit Fehlern und Pannen übersät war.

Was glaubt ihr? Welche Marke könnte BioWare meinen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Bioware