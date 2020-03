Remedy Entertainment: Zwei unangekündigte Next-Gen-Titel bestätigt

Bei Remedy Entertainment befinden sich derzeit offenbar zwei neue Next-Gen-Spiele in Arbeit, die das Studio in Partnerschaft mit einem großen Publisher entwickelt. Genauere Details sind aber noch nicht bekannt.

Das für „Control“ bekannte Entwicklerstudio Remedy Entertainment hat laut einer aktuellen Meldung einen Vertrag über zwei Next-Gen-Titel mit einem großen Publisher unterschrieben.

Next-Gen-Entwicklung im Gange

Bei dem ersten Projekt handelt es sich um ein AAA Multiplattform-Spiel, welches sich bereits in der Vorproduktionsphase befindet. Das zweite Projekt soll ein kleineres Projekt in der selben Franchise sein. Beide Projekte sollen auf Basis von Remedys eigener Northlight-Engine entwickelt werden.

Weiter wurde bereits angekündigt, dass die neuen Spiele „in den nächsten paar Jahren“ auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X sowie auf dem PC veröffentlicht werden sollen. Das finnische Studio soll die Rechte an den neuen Spielen behalten, während der erzielte Gewinn mit dem Publisher geteilt wird.

Genauere Details zu den neuen Projekten soll in Kürze mit einer Pressemitteilung bekannt gegeben werden. Zuvor bestätigte Remedy in einem Geschäftsbericht bereits, dass ein kleines Team aus 20 Leuten an einem noch unangekündigten Projekt arbeitet und dabei gut vorankommt.

Zuvor wurde bereits spekuliert, dass Remedy Entertainment und Sony Interactive Entertainment gemeinsame Sache machen und das Studio an einem PlayStation-Exklusivspiel arbeitet. Scheinbar war an diesen Gerüchten nicht viel dran, da es sich bei den neuen Projekten um Multiplattform-Spiele handeln soll. Es könnte sich aber immer noch um eine Zeitexklusivität handeln. Sobald weitere Details bekannt werden, lassen wir euch natürlich davon wissen.

