Soul Calibur VI: Haohmaru-DLC im Launch-Trailer

Bandai Namco hat den Veröffentlichungstermin für den kommenden Crossover-Charakter Haohmaru aus „Samurai Shodown“ für „SoulCalibur VI“ bekannt gegeben. Passend zur Ankündigung des Termins wurden neue Bilder und ein frischer Trailer veröffentlicht.

Der Haohmaru-DLC wird demnach ab dem 31. März 2020 für „SoulCalibur 6“ auf PS4, Xbox One und PC zur Verfügung stehen. Neben dem neuen Charakter beinhaltet der DLC auch einige neue Anpassungsgegenstände für diverse Charaktere.

Haohmaru soll sich in „SoulCalibur 6“ fast genauso spielen lassen wie in seinem Ursprungstitel „Samurai Showdown“. Spieler, die da Original kennen, sollen diverse Moves auch direkt in „SoulCalibur 6“ mit dem Charakter ausführen können.

Zum Thema: Soul Calibur VI: Haohmaru-DLC im ersten Gameplay-Trailer

Der Crossover-Charakter ist Bestandteil des zweiten Season Pass-Angebotes, der insgesamt vier Charaktere beinhaltet. Unter anderem sind Hilde und Haohmaru darin erhältlich. Nachfolgend könnt ihr den frischen Trailer und die Bilder ansehen:

