PlayStation 3: Features der Konsole werden weiter eingeschränkt

Mittlerweile hat die PlayStation 3 einige Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel. Nachdem im vergangenen Jahr der Reparatur-Service eingestellt wurde, gab Sony Interactive Entertainment nun bekannt, dass die Features der PS3 in Kürze weiter eingeschränkt werden.

Im vergangenen Jahr nahmen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment schrittweise Abschied von der PlayStation 3.

Während im Mai 2019 beispielsweise der offizielle Reparatur-Service eingestellt wurde, gingen nur wenige Monate später die PlayStation 3-Server von „Uncharted“ und „The Last of Us“ endgültig vom Netz. Wie sich der offiziellen Support-Website entnehmen lässt, werden die Features der PlayStation 3 in wenigen Monaten weiter eingeschränkt.

Nachrichten-Funktion wird eingeschränkt

So heißt es, dass die Nachrichtenfunktion der PlayStation 3 Ende des Monats Juni eingeschränkt wird. Ab dem 30. Juni 2020 wird es auf der PS3 demnach nicht mehr möglich sein, Nachrichten mit Nutzern auf der PlayStation 4 oder PlayStation Vita auszutauschen. Nachrichten unter PS3-Nutzern werden aber weiterhin unterstützt.

Zum Thema: PS3, PS4, Xbox One und Co.: Der Stromverbrauch der verschiedenen Konsolen-Generationen im Vergleich

Im Zuge dieser Ankündigung entschuldigte sich Sony Interactive Entertainment für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bedankte sich gleichzeitig für die Unterstützung und das Verständnis der PlayStation 3-Community.

Die PlayStation 3 wurde im November des Jahres 2006 in Japan und Nordamerika veröffentlicht. In Europa war es im März 2007 so weit. Nach einem durch diverse strategische Fehler verursachten Fehlstart gelang es Sony Interactive Entertainment, die PlayStation 3 neu auf dem Markt zu positionieren. Weltweit verkaufte sich die PlayStation 3 mehr als 85 Millionen Mal.

Quelle: PlayStation (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation 3