DriveClub: Zeit Abschied zu nehmen – Server gehen in wenigen Tagen vom Netz

Vor rund einem Jahr gab Sony Interactive Entertainment bekannt, dass die Server des PlayStation 4-exklusiven Rennspiels „DriveClub“ 2020 vom Netz gehen werden.

Wer die Online-Features des beliebten Racing-Titels noch einmal genießen möchte, sollte die kommenden Tage ausgiebig nutzen, um in „DriveClub“ seine Runden zu drehen. So möchten wir euch an dieser Stelle daran erinnern, dass die Server am kommenden Dienstag, den 31. März 2020 endgültig vom Netz gehen werden. Dann lässt sich „DriveClub“ nur noch in einer Offline-Variante spielen.

Features wie die Erstellung eigener Events, vereinzelte Inhalte des Season-Pass oder Online-Rennen über das PlayStation Network stehen nach der Abschaltung der Server nicht mehr zur Verfügung. Welche Features im Detail dem Rotstift zum Opfer fallen, verrät euch die folgende Übersicht.

Du kannst dann nicht mehr

deinen Season Pass online verwenden

deinen Club online und bei Multiplayer-Events oder -Touren repräsentieren

im Online-Multiplayer-Modus spielen und an Challenges teilnehmen

deine eigenen Events erstellen

in Ranglisten spielen oder Statistiken und Fortschritte teilen

Du kannst weiterhin

deinen Season Pass in allen Singleplayer-Offline-Modi verwenden

alle Spiele (DC, DC VR und DC Bikes) und DLC-Singleplayer-Funktionen im Offline-Modus spielen

Trophäen im Singleplayer/Offline-Modus sammeln

„DriveClub“ entstand bei den mittlerweile geschlossenen Evolution Studios und wurde im Oktober 2014 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

