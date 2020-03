Final Fantasy 14: Automatische Räumung von Grundstücken pausiert

Corona hat „Final Fantasy 14“ erreicht. In diesem Zuge gab Square Enix bekannt, dass die automatische Räumung von Grundstücken im Spiel zeitweilig aufgehoben wurde.

Der simple Grund: Momentan dürfte es Spieler geben, die aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, Geld für ihr Abo zu bezahlen. Daher möchte das Unternehmen auf die geänderten finanziellen Gegebenheiten reagieren.

„Im Anbetracht der derzeigen weltweiten Ausbreitung des COVID-19 („Coronavirus“) und des wirtschaftlichen Einflusses verschiedener für die Öffentlichkeit gesperrter Städte, haben wir uns entschieden die automatische Räumung von Grundstücken temporär zu pausieren“, so Square Enix in einem Beitrag auf der offiziellen Seite.

Square Enix möchte anhand der Lage in den kommenden Tagen entscheiden, wann die automatische Räumung erneut in Kraft tritt. Die Spieler werden rechtzeitig informiert, sofern das Unternehmen zu dem Schluss kommt, dass die automatische Räumung wieder in Kraft treten kann.

Details zur Pausierung

Datum und Uhrzeit der Unterbrechung des Timers für Automatische Grundstücksräumungen: 26. Mär. 2020 4:10 (MESZ/MEZ)

Nach der erwähnten Uhrzeit wurde der Timer komplett angehalten.

Falls euer Land oder Grundstück derzeit für eine automatische Räumung in Frage kommt, könnt ihr dies aufheben indem ihr euch auf euer Grunstück begebt oder eines auf eurem Land errichtet.

Wenn der Timer erneut aktiv wird, wird dieser an dem Zeitpunkt fortfahren, an dem er zu Beginn der temporären Aufhebung des Timers war. Dies schließt Grundstücke und Land aus, für die der Prozess abgebrochen wurde.

