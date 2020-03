For Honor: Mini Edition – Witziges Event zum 1. April angekündigt

Wie Ubisoft bekannt gab, dürfen sich die Spieler von "For Honor" auch in diesem Jahr auf ein Event zum 1. April freuen. Hierbei haben wir es mit der sogenannten "Mini Edition" zu tun, in der alle Helden des Action-Titels in einer geschrumpften Version auf die Schlachtfelder geschickt werden.

Mit dem 1. April wird am morgigen Mittwoch traditionell der Tag der mehr oder weniger guten Aprilscherze eingeläutet.

Wie Ubisoft im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab, dürfen sich die Spieler des Multiplayer-Action-Titels „For Honor“ auch in diesem Jahr auf ein witziges Event zum 1. April freuen. Dabei haben wir es mit der sogenannten „Mini Edition“ zu tun, die auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 zur Verfügung gestellt wird.

Schlachten im Miniatur-Format

Wie es der Name der „Mini Edition“ bereits andeutet, werden die Spieler über alle Mehrspieler-Modi hinweg alle Helden geschrumpft und mit hoher Stimme vorfinden. Bestimmte Bewegungen sorgen dafür, dass die Helden vorübergehend wieder auf ihre normale Größe wachsen. Das besagte Event wird vom 1. April 6:00 Uhr bis zum 2. April 15:00 Uhr stattfinden.

Zum Thema: For Honor: Neues Event holt Prince of Persia in das Spiel

„For Honor“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und startete vor einigen Wochen in die neueste Season. „Season 1“ von „Year 4“ wird von einem Battle Pass begleitet, der ein neues Belohnungssystem einführt. In diesem Zusammenhang könnt ihr mit einem kostenlosen und einem Premium Battle Pass besondere kosmetische Gegenstände durch tägliche Aufgaben, Arcade-Quests und das Absolvieren von Kämpfen freischalten.

Quelle: Pressemitteilung

