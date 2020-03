Resident Evil Resistance: Open-Beta-Test für PS4 und PC freigeschaltet

Am vergangenen Freitag wurde die Open Beta von „Resident Evil Resistance“ gestartet und im Fall der PS4-Version zügig wieder vom Netz genommen. Auslöser waren massive Matchmaking-Probleme, die gleichzeitig dafür sorgten, dass die PC-Version der Beta gar nicht erst aktiviert werden konnte.

Beta wieder gestartet

Es scheint, dass Capcom inzwischen eine Lösung finden konnte. Die Testphase zum Mehrspieler-Part des Remakes von „Resident Evil 3“ wurde auf beiden Systemen freigeschaltet und ihr könnt euch in die Multiplayer-Gefechte stürzen. Die zum Spielen notwendigen Clients stehen über Steam und im PlayStation Store zum Download bereit.

Nach dem ersten Versuch am vergangenen Freitag meldeten Spieler massive Probleme, die ein Matchmaking in der Beta von „Resident Evil Resistance“ nahezu unmöglich machten – zumindest in der PS4-Version. Auf Xbox One erfolgte der Start planmäßig. Technische Probleme wurden nicht gemeldet.

„Resident Evil Resistance“ entstand in Zusammenarbeit mit NeoBards, wo zuvor die „Devil May Cry HD Collection“ entwickelt wurde. In der Mehrspieler-Erweiterung von „Resident Evil 3“ stürzt ihr euch in ein asymmetrisches Online-Multiplayer-Spiel für fünf Personen, das kooperative und wettbewerbsorientierte Dynamiken miteinander verbindet.

Während der Mastermind-Spieler bestrebt ist, Hindernisse für die Überlebenden zu schaffen, was das Beschwören von Kreaturen, das Aufstellen von Fallen, das Manipulieren der Umgebung und das Bewaffnen von Überwachungskameras mit einschließt, müssen die Überlebenden einen Weg in die Freiheit finden.

Launch am Freitag

„Resident Evil Resistance“ ist ein Bestandteil von „Resident Evil 3“. Das Horror-Remake wird am 3. April 2020 erscheinen, allerdings kann es zu Verzögerungen bei der Bereitstellung der physischen Versionen kommen. Diese basieren auf den Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie.

+++ Resident Evil 3 Remake: Test-Wertungen zum neuen Capcom-Horror +++

Vor dem Kauf könnt ihr euch mit einer Demo von „Resident Evil 3“ beschäftigen. Die Anspielfassung des Horror-Remakes steht seit einiger Zeit zum Download bereit. Mehr zum „RE3“-Remake erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Resistance