The Division 2: Update mit diesen Optimierungen erscheint heute – Version 8.5 folgt nächste Woche

Im Laufe des heutigen Dienstag Vormittags gingen die Server des Action-Rollenspiels „The Division 2“ auf allen drei Plattform vorübergehend vom Netz.

Nach dem Abschluss der Wartungsarbeiten wird ein neues Update aufgespielt, das „The Division 2“ diverse Anpassungen und Optimierungen spendiert. Auf Basis des Nutzer-Feedbacks wurde beispielsweise am allgemeinen Balancing geschraubt. Im Detail geht es um Lady Death, die nach dem Update nicht weiter Geschütz-Skills erhöhen wird.

Weitere Fehler werden behoben

Darüber hinaus nahmen sich die Entwickler von Ubisoft Massive kleineren Fehlern an, mit denen „The Division 2“ zuletzt noch zu kämpfen hatte. So wurde beispielsweise ein Bug behoben, der dazu führen konnte, dass die „Tip of the Spear“-Talente „Aggressive Recon“ und „Crossbow Expert“ getriggert wurden, wenn man in einem DZ Safe-House oder einem DZ-Kontrollpunkt steht. Auch die doppelten Beute-Drops, die auftauchen konnten, wenn die Zielübungen in Open-World-Aktivitäten scheiterten und dann neu gestartet wurden, gehören nach dem heutigen Update der Vergangenheit an.

Zum Thema: The Division 2: Update 8.4 mit Gameplay- und Balance-Änderungen – Changelog veröffentlicht

Selbiges gilt für den Fehler, der dafür sorgte, dass Spieler Schaden erleiden, wenn sie einen Gegner besiegen, der vom „Full Flag“-Debuff betroffen war. Zuletzt wurde ein Bug in Angriff genommen, der dazu führte, dass keine Explosion an besiegten Spielern geschieht, wenn ein Gegner, der vom „Full Flag“-Debuff betroffen ist, besiegt wurde.

Abschließend wiesen die Macher von Ubisoft Massive darauf hin, dass „The Division 2“ in der kommenden Woche mit dem Update auf die Version 8.5 versehen wird. Hierbei haben wir es mit einem Client-Update zu tun, das es den Entwicklern ermöglicht, mehr Fixes und Änderungen einzuführen, die beispielsweise eine Überarbeitung der Nutzeroberfläche voraussetzen.

Weitere Details zu diesem Thema sollen in Kürze folgen.

Quelle: Ubisoft (Offiizelles Forum)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Division 2