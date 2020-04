Final Fantasy VII Remake: Installationsgröße enthüllt – Dreistelliger GB-Bereich

Bis zur Veröffentlichung von „Final Fantasy VII Remake“ vergehen noch ein paar Tage. Offiziell auf den Markt kommen wird das Rollenspiel am 10. April 2020. In der Zwischenzeit könnt ihr auf eurer PS4 ordentlich Speicherplatz freischaufeln, denn das Remake von „Final Fantasy VII“ ist nicht gerade klein.

100 GB Speicherplatz

Da der Square Enix-Titel vereinzelt verkauft wird, zumindest von einigen voreiligen Händlern, kann ein Blick auf die Rückseite der Verpackung geworfen werden, wo im Fall der Deluxe Edition von mindestens 100 GB Speicherplatz die Rede ist. Spätere Updates könnten den Speicherhunger nochmals ankurbeln. Die 100 GB waren schon in älteren Gerüchten im Gespräch.

Die komplette Leiste offenbart ein paar weitere Details, die großteils bekannt sind: „Final Fantasy VII Remake“ richtet sich an einen einzelnen Spieler, allerdings gibt es Netzwerk-Features. Remote Play wird unterstützt und der Titel wurde für die PS4 Pro optimiert.

ITS REAL. HOLY SHIT.

ITS ACTUALLY REAL. pic.twitter.com/0oVhpD8yvo — Miraculous Maku (@RedMakuzawa) April 1, 2020

Letztendlich ist „Final Fantasy VII Remake“ kein kleines Spiel, was auch Käufer der digitalen Edition vor Probleme stellen könnte. Allerdings sickerte heute durch, dass der Preload in einigen Regionen etwas früher als geplant an den Start gehen wird. Schon am 2./3. April können die Spieler dort loslegen. In Deutschland verweist der Counter noch auf den 8. April 2020. Womöglich kommt es morgen oder übermorgen zu einer Änderung.

Vor einigen Tagen gab der Publisher Square Enix bekannt, dass die Retail-Versionen von „Final Fantasy VII Remake“ etwas früher ausgeliefert werden. Das Unternehmen sei sich der schwierigen Situation in einigen Ländern bewusst und möchte, dass die Interessenten das Rollenspiel-Remake am Tag der Veröffentlichung erhalten können. Berichten zufolge begannen erste Händler bereits mit dem Verkauf.

