Modern Warfare 2 Remastered: Darum fehlen die Multiplayer-Modi

Seit einigen Stunden kann mit "Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered" die zugrundeliegende Kampagne gespielt werden, nicht aber der Multiplayer-Part. In einem Blogeintrag gehen die Macher auf die Hintergründe ein.

Seit gestern Abend kann „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ gespielt wurden. Allerdings wurde nicht das gesamte Spiel neu aufgelegt. Auf die Mehrspieler-Modi müssen die Käufer verzichten.

Auf dem offiziellen Activision-Blog gingen die Entwickler inzwischen auf die Gründe ein. Zunächst einmal bestand der Wunsch, die Multiplayer-Community nicht über ein weiteres Spiel zu strecken. Das im vergangenen Jahr veröffentlichte „Modern Warfare“ verfügt über einen Multiplayer-Part, der sich das Rampenlicht mit dem Free-to-Play-Titel „Warzone“ teilen muss. Ein drittes Multiplayer-Spiel hinzuzufügen, würde wenig Sinn ergeben.

Einheitlicher Online-Multiplayer-Spielplatz angestrebt

„Beginnend mit Modern Warfare im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt darauf, die Spieler nahtlos auf einem einheitlichen Online-Multiplayer-Spielplatz zusammenzubringen. Mit Cross-Play, der kostenlosen Veröffentlichung neuer Karten, Modi, Waffen und weiterer Inhalte nach dem Launch sowie dem Start von Warzone wird das Modern Warfare-Universum erweitert und den Spielern neue Erfahrungen bringen“, so die Macher.

Activision und Infinity Ward verfolgen einen speziellen Plan: Künftig werden weitere Remakes klassischer Karten ihren Weg in den Multiplayer-Modus von „Modern Warfare“ finden. Dieser Ansatz wurde bereits mit Karten wie „Rust“ und „Shipment“ unterstrichen. Während ein großer Teil der Post-Launch-Karten für „Modern Warfare“ bereits Multiplayer-Remakes sind, soll dieses Konzept offenbar ausgebaut werden.

Moderne Warfare-Universum soll weiter wachsen

„Anstatt ein separates Multiplayer-Erlebnis als eigenständiges Paket zu veröffentlichen, möchten Activision und Infinity Ward mehr klassische Kartenerlebnisse in das Moderne Warfare-Universum einfließen lassen, da es im Laufe der Zeit weiter wächst und wächst“, heißt es weiter.

Und auch zum Remaster wurden ein paar Worte verloren: „In der Zwischenzeit können wir uns darauf freuen, diese Rückkehr zu einem der größten Einzelspieler-Erlebnisse aller Zeiten zu genießen, das von Beenox wunderschön remastered wurde.“

+++ Call of Duty Modern Warfare 2: Campaign Remastered für die PS4 veröffentlicht – PC & Xbox One folgen +++

„Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ wurde am gestrigen Abend zunächst für PlayStation 4 veröffentlicht. Versionen für Xbox One und PC folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Kaufen könnt ihr den überarbeiteten Shooter zum Preis von 24,99 Euro. Als Belohnung bekommt ihr das klassische Ghost-Bundle, zu dem ihr in dieser Meldung weitere Informationen findet.

