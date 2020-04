PS Plus April 2020: Liste der Gratis-Games enthüllt

Die Liste der PS Plus-Spiele für April 2020 wurde enthüllt. Somit könnt ihr in Erfahrung bringen, welche Games in der kommenden Woche ein Teil von PlayStation Plus werden.

Wie erwartet hat Sony heute die PS Plus-Spiele enthüllt, die PlayStation Plus-Mitglieder im April 2020 in Anspruch nehmen können, ohne dafür einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen. Die Downloads werden mit der üblichen PS Plus-Gebühr finanziert, die monatlich, vierteljährlich oder jährlich fällig wird.

Die Spiele für April 2020 sind keine große Überraschung mehr. Denn schon in der vergangenen Woche kam es zu einem einschlägigen Leak, der heute bestätigt wurde. Zu den PS Plus-Spielen des laufenden Monats zählen demnach das Action-Adventure „Uncharted 4: A Thief’s End“ und die Rally-Simulation „Dirt Rally 2.0“ aus dem Hause Codemasters zu. Nachfolgend haben wir die Details für euch:

PS Plus im April 2020

Uncharted 4

Veröffentlicht am 10. Mai 2016

Metascore: 93

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Das Action-Adventure „Uncharted 4“ konfrontiert euch mit Nathan Drake, Sam, Elena und Sully, mit denen ihr auf der Suche nach einem verlorenen Schatz in ein neues Abenteuer einsteigt, das euch rund um den Globus führt. Im Spielverlauf erkundet ihr Urwaldinseln, Städte und Berggipfel.

Dirt Rally 2.0

Veröffentlicht am 26. Februar 2019

Metascore: 84

Regulärer Preis: 44,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

In „DiRT Rally 2.0“ macht ihr mit Geländewagen verschiedener Epochen die Rennstrecken unsicher und bahnt euch euren Weg durch Rallye-Standorte rund um den Globus. Der Titel ist in Kürze als Game of the Year-Edition erhältlich.

Freischaltung am kommenden Dienstag

Auch wenn die PS Plus-Spiele für April 2020 heute angekündigt wurden: Ohne Zusatzkosten downloaden könnt ihr sie noch nicht. Die Freischaltung erfolgt am Dienstag, dem 7. April 2020. In der Regel werden die PS Plus-Games gegen Mittag zur Verfügung gestellt. Habt ihr sie einmal in den Warenkorb gepackt und den „Kauf“ für null Euro abgeschlossen, könnt ihr sie dauerhaft nutzen. Lediglich eure PS Plus-Mitgliedschaft muss aktiv sein.

PS Plus im Mai 2020: Auch die Termine für Mai können vorhergesagt werden, da Sony seit Jahren ein identisches Muster verwendet. Das heißt: Veröffentlicht werden die PS Plus-Angebote immer am ersten Dienstag eines Monats. Die Ankündigung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Das bedeutet:

Die Ankündigung der PS Plus-Games für Mai erfolgt am 29. April 2020

Die Freischaltung der PS Plus-Games für Mai erfolgt am 5. Mai 2020

Das Jahresabonnement bei PS Plus kostet jenseits von Aktionen etwa 60 Euro. Nicht nur die Spiele der Instant Games Collection erhaltet ihr als Gegenleistung. Auch profitiert ihr vom Zugriff auf die Online-Modi von PS4-Spielen, mehr Cloud-Speicher und regelmäßigen Rabatten. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

