Resident Evil 3: Was leisten PS4 und Co? Die Konsolen im Performance-Check

Ende der Woche erscheint mit „Resident Evil 3“ das ambitionierte Remake zum 1999 veröffentlichten Survival-Horror-Klassiker für die Konsolen und den PC.

Nachdem uns in dieser Woche bereits die ersten Reviews der internationalen Fachpresse erreichten, steht ab sofort auch eine ausführliche Performance-Analyse zu „Resident Evil 3“ bereit. Dieser lässt sich unter anderem entnehmen, dass die allgemeine Performance mitunter etwas schlechter ausfällt, als es noch bei „Resident Evil 2“ der Fall war. Doch was bedeutet dies für die Konsolen im Einzelnen?

PS4 Pro mit der besten Bildrate – Native 4K auf der Xbox One X

Den Anfang macht die PlayStation 4 Pro, die es auf eine Checker-Board-Auflösung von 2.880 x 1.620 Punkten bringt und dabei die beste Bildrate aller Konsolen auf den Bildschirm zaubert. So werden auf der PS4 Pro in der Regel 60FPS erreicht, wobei die Framerate in besonders hitzigen Momenten mitunter auf 47 Bilder die Sekunde abfällt. Wer auf der Suche nach der höchsten Auflösung sein sollte, wird bei der Xbox One X-Version von „Resident Evil 3“ fündig, die es auf native 4K bringt.

Ein Vorzug, den sich Microsofts High-End-Konsole allerdings mit einer etwas schwächeren Framerate erkauft. So wird „Resident Evil 3“ auf der Xbox One X in durchschnittlich 50FPS dargestellt, die bei wuchtigen Explosionen vereinzelt auf 30FPS sinken können. Die Standard-PS4 beziehungsweise die Standard-Xbox One bekamen eine native 1080p-Auflösung spendiert.

Zum Thema: Resident Evil 3 Remake: Test-Wertungen zum neuen Capcom-Horror

Die Bildrate auf der Xbox One pendelt regelmäßig zwischen 30FPS und 60FPS, wobei die 60FPS eher selten erreicht werden. Die Framerate auf der PS4 bewegt sich auf einem vergleichbaren Niveau, fällt unter dem Strich aber durchschnittlich etwas höher aus. Weitere Details zur technischen Umsetzung von „Resident Evil 3“ entnehmt ihr dem folgenden Video.

„Resident Evil 3“ wird am kommenden Freitag, den 3. April 2020 für die Xbox One den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht und im Gegensatz zum Original aus dem Jahr 1999 in einer komplett ungeschnittenen Version in Deutschland veröffentlicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 3