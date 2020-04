Apex Legends: Staffel 5 hat eine „angenehme Überraschung“ für Titanfall-Fans

Von „Apex Legends“ war in den vergangenen Wochen nicht allzu viel zu hören, was aber nicht bedeutet, dass der Support heruntergefahren wird. In einem kürzlich geführten Interview mit den Redakteuren des Videospielmagazins Game Informer gingen Dusty Welch, General Manager von „Apex Legends“, und der Game Director Chad Grenier recht grob auf die Pläne ein.

Ein aufregendes Jahr

„Ich möchte nicht zu viel spoilern“, so Grenier. „Wir werden in Kürze einige Dinge bekanntgeben, die für alle ziemlich aufregend sein werden. Ich werde euch sagen, dass wir gerade unseren Plan für einige wichtige Inhalte des laufenden Jahres festgelegt haben. Und das Team ist davon ziemlich begeistert. Wir versuchen, mehr von der Geschichte zu erzählen, und wir werden mehr Charaktere und Tiefe haben. Es kommen weitere großartige animierte Inhalte. Es ist mit Sicherheit ein aufregendes Jahr.“

Etwas spezifischer waren die weiteren Worte. So heißt es, dass nicht zuletzt „Titanfall“-Fans auf ihre Kosten kommen werden: „Wir bringen immer Sachen aus dem Titanfall-Universum hinein. Für Titanfall 1 und 2 haben wir eine großartige Welt aufgebaut. Und wir möchten sicherstellen, dass wir es vorantreiben. Ich sage Folgendes: Es könnte in Staffel 5 möglicherweise eine angenehme Überraschung für Titanfall-Fans geben.“ Weder Welch noch Grenier gaben weitere Details preis.

An anderer Stelle des Interviews sprachen Welch und Grenier darüber, welche der spielbaren Charaktere von „Apex Legends“ am beliebtesten sind. Grenier erklärte, dass sich die Ranglisten von Saison zu Saison ändern, auch wenn Pathfinder und Wraith fast immer zu den Top-Favoriten gehören.

Spekuliert wurde zudem, dass das kleine Mädchen im Trailer zur vierten Staffel zu Lobo wird, eine Heldin, die im Code des Spiels immer wieder erwähnt wurde. Später hieß es, dass Dataminer hin und wieder in die Irre geführt werden.

