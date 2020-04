Hideo Kojima: Anders als P.T? Der Game-Designer über seine Ideen für einen neuen Horror-Titel

In den vergangenen Monaten bekundete Hideo Kojima immer wieder sein Interesse an den Arbeiten an einem neuen Horror-Titel.

Ob er nach „Death Stranding“ in der Tat ein Horror-Abenteuer entwickeln wird, ist aktuell noch unklar. Trotz allem hat Kojima laut eigenen Angaben schon jetzt fiese Ideen für einen Horror-Titel, mit dem er dafür sorgen möchte, dass sich die Spieler in die Hosen machen. Weiter heißt es, dass sich ein Horror-Schocker dieser Art spürbar vom „P.T.“ genannten Teaser zum eingestellten „Silent Hills“ unterscheiden würde.

Kojima selbst ist leicht zu erschrecken

„Ich selbst bin leicht zu erschrecken. Daher bin ich zuversichtlich, dass ich etwas Furchterregenderes erschaffen könnte, als es vielleicht andere könnten. Ich fürchte mich vor Dingen wie der Dunkelheit und stelle mir darin Schatten von Geistern vor. Genau wie Hitchcock oder Spielberg“, so Hideo Kojima zu einem möglichen Horror-Abenteuer, an dem er arbeiten könnte.

Zum Thema: Kojima Productions: Studioräume geschlossen – Mitarbeiter an COVID-19 erkrankt

Und weiter: „P.T. ging als ein Experiment zu Ende. Allerdings würde ich gerne eines Tages einen weiteren Horror-Titel entwickeln. Etwas, das eine revolutionäre Methode benutzt, um Terror zu erzeugen, bei dem man sich nicht nur in die Hose pinkelt, sondern sich so richtig in die Hose macht. Ich habe bereits Ideen im Kopf.“

Da eine offizielle Ankündigung weiter auf sich warten lässt, bleibt abzuwarten, ob und wann bei Kojima Productions in der Tat ein Horror-Projekt entstehen könnte. Aktuell arbeitet das japanische Studio an der PC-Portierung von „Death Stranding“, die im Juni dieses Jahres veröffentlicht wird.

