Minecraft Dungeons: Erscheint ohne Crossplay – Feature wird allerdings nachgereicht

Im Laufe der Woche wiesen die Entwickler von Mojang bereits darauf hin, dass „Minecraft Dungeons“ nicht mehr wie geplant in diesem Monat erscheinen wird.

Stattdessen benötigt das Projekt noch etwas mehr Zeit und wird sich ein paar Wochen nach hinten schieben. Wie im Zuge der entsprechenden Ankündigung zudem eingeräumt wurde, wird die geplante Crossplay-Funktion von „Minecraft Dungeons“ nicht zum Launch zur Verfügung stehen. Stattdessen soll das Feature zu einem späteren Zeitpunkt in Form eines kostenlosen Updates nachgereicht werden.

Crossplay-Feature soll alle Plattformen miteinander verbinden

„Zum Launch wirst du in der Lage sein, den Online-Multiplayer mit Freunden auf der gleichen Plattformn zu spielen. Wir arbeiten daran, in naher Zukunft plattformübergreifende Multiplayer-Funktionen für Xbox One, Windows 10, Nintendo Switch und PlayStation 4 durch ein kostenloses Update nach der Veröffentlichung des Spiels bereitzustellen“, so Mojang.

Einen konkreten Releasetermin bekam die Crossplay-Funktion von „Minecraft Dungeons“ bisher nicht spendiert. Hierzulande wird das Action-Rollenspiel nach der kurzfristigen Verschiebung ab dem 26. Mai 2020 für den PC, die Xbox One, Nintendos Switch sowie die PlayStation 4 erhältlich sein.

Pünktlich zum Release von „Minecraft Dungeons“ wird die sogenannte Hero-Edition zur Verfügung stehen. Diese umfasst neben dem Hauptspiel den Hero-Pass und ermöglicht so den Zugriff auf zusätzliche Inhalte wie das Hero Cape, zwei Charakter-Skins, ein Hühnchen-Haustier sowie die kommenden zwei Download-Pakete zum Action-Rollenspiel.

