Games-Charts: One Piece Pirate Warriors 4 übernimmt im deutschen Handel das Ruder

Die deutschen PS4-Spieler haben "One Piece: Pirate Warriors 4" offenbar heiß erwartet, sodass der Titel in der Launch-Woche den ersten Platz der Plattform-Charts übernommen hat.

Während die Corona-Krise auch in Deutschland das öffentliche Leben durcheinander bringt, fordert auch die WHO die Menschen auf, sich mit Videospielen die Zeit im trauten Heim zu vertreiben. Dank umfassender Multiplayer- und Online-Features der meisten Konsolen und Spiele ist dieser Zeitvertreib heutzutage auch deutlich sozialer als noch in den Anfängen der Videospiel-Zeit.

Welche Retail-Spiele im deutschen Handel in der vergangen Woche am meisten verkauft werden konnten, verraten die Marktforscher von GfK Entertainment mit den Top-2-Charts für die aktuellen Spieleplattformen.

Zum Thema: #PlayApartTogether: WHO und Spielebranche verbünden sich im Kampf gegen Coronavirus

Der Neueinsteiger „One Piece: Pirate Warriors 4“ hat die Führung der PS4-Charts. Es folgen die „GTA V – Premium Edition“ auf Platz zwei und die Fußball-Simulation „FIFA 20“ auf Platz drei der PS4-Rangliste.

In den Xbox One-Charts taucht der Neueinsteiger nicht in der oberen Rangliste auf. Stattdessen steht „GTA V“ vor „Call Of Duty: Modern Warfare“ auf dem ersten Platz, während „Doom Eternal“ auf den dritten Platz abrutscht.

Bei Nintendo steht „Animal Crossing“ gleich zwei Mal auf dem ersten Platz. Die Nintendo Switch-Charts führt „Animal Crossing: New Horizons“ an, während in den 3DS-Charts „Animal Crossing: New Leaf“ in Führung ist. Die Rangliste gibt den Überblick über die Top-Titel der deutschen Verkaufscharts.

Verkaufscharts aus Deutschland

PS4

(neu) One Piece Pirate Warriors (2) GTA 5 Premium Edition (_) FIFA 20

Xbox One

(2) GTA 5 Premium Edition (3) Call of Duty: Modern Warfare (1) Doom Eternal

PC

(1) Die Sims 4 (4) Landwirtschafts-Simulator 19

Nintendo Switch

(1) Animal Crossing: New Horizons (2) Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo 3DS

(1) Animal Crossing: New Leaf – Welcom Amiibo Selects (3) Mario Kart 7

