Kojima Productions: Wird bei zukünftigen Titeln bewusst auf Stars verzichtet?

In den vergangenen Monaten wies der bekannte japanische Game-Designer Hideo Kojima mehrfach darauf hin, dass er zukünftig gerne an einem Horror-Titel arbeiten würde.

Ob es so weit kommen wird, steht aktuell noch in den Sternen. In einem aktuellen Interview ließ Kojima den Blick in die Zukunft schweifen und verlor ein paar Worte über kommende Projekte seines Studios Kojima Productions. Wie es heißt, könnte sich Kojima durchaus vorstellen, im Gegensatz zu „Death Stranding“ zukünftig bewusst auf den Einsatz bekannter Stars zu verzichten.

Filme und Spiele beginnen miteinander zu verschmelzen

„Ich weiß nicht, ob andere Spiele mit Prominenten funktionieren werden. Das ist eine ziemlich große Belastung für den Erschaffer“, so Kojima. „Dieses Mal, als wir Schauspieler mit Verbindungen zur Filmindustrie vorgestellt haben, wurde klar, dass sich die Unterscheidung zwischen Spielen und Filmen aufzulösen beginnt. Ich habe Geschichten von einer Vielzahl von Leuten gehört – von aktiven Filmleuten, Produzenten, Regisseuren, Drehbuchautoren, Schauspielern, Künstlern, Komponisten, die alle sagen, dass sie einen großen Respekt vor Videospielen haben.“

Und weiter: „Vor allem diejenigen in der Industrie der Filme, die älter als 40 Jahre oder jünger sind, wuchsen im Zeitalter der Videospiele auf. Sie merkten an: Wir sind mit Spielen aufgewachsen. Von ihnen lernten wir das Geschichtenerzählen, die Kunst und die Musik. Ich arbeite jetzt beim Film, aber mein Respekt für Spiele ist besonders groß.“

Aktuell arbeitet Kojima Productions an der PC-Version von „Death Stranding“, die Anfang Juni 2020 erscheint.

