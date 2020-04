The Last of Us Part 2: Survival-Abenteuer ein weiteres Mal verschoben

Wie Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog einräumten, wird sich das ambitionierte Survival-Abenteuer "The Last of Us Part 2" ein weiteres Mal verschieben. Ein konkreter Termin wurde allerdings nicht genannt.

Nach einer Verschiebung sollte Naughty Dogs „The Last of Us Part 2“ eigentlich Ende Mai für die PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Wie das Entwicklerstudio und Sony Interactive Entertainment in einem aktuellen Statement einräumten, wird allerdings auch aus diesem Termin nichts. Stattdessen entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, „The Last of Us Part 2“ ein weiteres Mal zu verschieben. Eigenen Angaben zufolge sind die Macher von Naughty Dog von dieser Entscheidung genauso enttäuscht wie der Großteil der Spieler. Die gute Nachricht: „The Last of Us Part 2“ ist so gut wie fertiggestellt und wird aktuell von den letzten Fehlern befreit.

Naughty Dogs Statement im Detail

„Auch wenn wir das Spiel fertigstellen können, sehen wir uns mit der Realität konfrontiert, dass wir aufgrund der Logistik, die sich unserer Kontrolle entzieht, The Last of Us Part 2 nicht zu unserer Zufriedenheit veröffentlichen können. Wir möchten gewährleisten, dass alle zur etwa selben Zeit The Last of Us Part 2 spielen können. Wir möchten sicherstellen, dass wir alles tun, um die beste Erfahrung für alle zu erhalten“, so Naughty Dog.

Zum Thema: The Last of Us Part 2: Trotz Verschiebung beständige Crunch-Time bei Naughty Dog

„Das hat zur Folge, dass wir das Spiel so lange verschieben müssen, bis wir diese logistischen Probleme lösen können. Wir waren enttäuscht über diese Entscheidung. Aber wir haben letztendlich verstanden, dass es das Beste und Fairste für alle unsere Spieler ist. Wir hoffen, dass dies keine lange Verzögerung sein wird und wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir neue Informationen haben.“

Wann mit der Enthüllung eines neuen Releasetermins zu rechnen ist, ließen Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Naughty Dog leider offen.

