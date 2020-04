Call of Duty Modern Warfare: Season 3 hat einen Termin – Double XP-Event läuft

In der kommenden Woche wird die dritte Season von "Call of Duty: Modern Warfare" an den Start gehen. Das gaben Infinity Ward und Activision mit einem Tweet bekannt. Nach wie vor können Spieler an einem Double-XP-Event teilnehmen. Und auch ein Free Weekend wurde gestartet.

"Call of Duty Modern Warfare" startet in Kürze in die dritte Season. In der kommenden Woche geht es los.

Der Shooter „Call of Duty Modern Warfare“ startet in Kürze in die Season 3. Wann es losgehen wird, gaben der Publisher Activision und der Entwickler Infinity Ward am Wochenende mit einem Tweet bekannt.

Laut der Angabe der beiden Unternehmen erfolgt der Start der Season 3 von „Call of Duty Modern Warfare“ am 8. April 2020. Bevor ihr eilig einen Kalender sucht: Das ist der kommende Mittwoch. Details zur dritten Season lassen sich dem unten eingebetteten Tweet nicht entnehmen. Zumindest beinhaltet er ein erstes Teaser-Bild. In den kommenden Tagen dürften Activision und Infinity Ward eine etwas informativere Ankündigung folgen lassen.

Double-XP-Event und Free Weekend

Die restliche Wartezeit könnt ihr in „Call of Duty Modern Warfare“ mit einem besonderen Event überbrücken. Bis zum 6. April 2020 sind Besitzer des Shooters und auch „Warzone“-Spieler in der Lage, Double-XP, Double-Weapon-XP und Double-Battle-Pass-Tier-Progression in Anspruch zu nehmen.

Angaben zum Weekend-Event:

Start: Bereits erfolgt

Ende: 6. April 2020 um 19 Uhr

Das gibt es: Double XP, Double Weapon XP, Double Battle Pass Tier Progression

In diesen Modi spielbar: Multiplayer, Special Ops oder Warzone

Free Weekend gestartet: Zudem gaben Activision und Infinity Ward kurz vor dem Wochenende eine weitere Aktion bekannt: Spieler von „Warzone“ können sich kostenlos mit dem Multiplayer-Part des kostenpflichtigen Shooters „Call of Duty Modern Warfare“ beschäftigen.

Im Event-Zeitraum, der am Montag enden wird, stehen „Warzone“-Spielern die Maps „Atlas Superstore“ und „Shoot House“ zur Verfügung, auf denen die Modi „Team Deathmatch“, „Domination“, „Hardpoint“, „Kill Confirmed“ und „Headquarters“ gespielt werden dürfen. Weitere Details zum Free Weekend von „Call of Duty Modern Warfare“ findet ihr in der verlinkten Meldung.

