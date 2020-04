Saints Row The Third Remastered: Alterseinstufung aufgetaucht – Release für PS4, Xbox One und PC in Kürze?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass "Saints Row: The Third Remastered" auch für die PS4, die Xbox One und den PC veröffentlicht wird. Untermauert wird das Ganze in diesen Tagen von einer entsprechenden Alterseinstufung.

In den vergangenen Wochen kam immer wieder das Gerücht auf, dass die technisch überarbeitete Neuauflage „Saints Row: The Third Remastered“ neben der Switch für weitere Plattformen veröffentlicht wird.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte nun eine entsprechende Alterseinstufung des nordamerikanischen Entertainment Software Rating Boards (kurz: ESRB). Dort wird „Saints Row: The Third Remastered“ mittlerweile für die Xbox One, den PC sowie die PS4 gelistet, was die Vermutung nahe legt, dass der Release für die genannten Plattformen in Kürze erfolgt.

Erfolgt der Release im Mai?

Zuletzt deuteten die Angaben einzelner Händler darauf hin, dass „Saints Row: The Third Remastered“ am 7. Mai 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht werden soll. Volition Inc. beziehungsweise Deep Silver wollten die Gerüchte um die weiteren Portierungen von „Saints Row: The Third Remastered“ bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen. Sollten sich die Angaben des Handels bewahrheiten, dürfte in den kommenden Wochen allerdings mit einer Ankündigung zu rechnen sein.

Zum Thema: Saints Row The Third: Remastered-Fassung offenbar auch für PS4 & Xbox One – Ankündigung in Kürze?

„Saints Row: The Third Remastered“ wurde im vergangenen Jahr für Nintendos Switch veröffentlicht. Neben einer technisch aufpolierten Fassung der abgedrehten Kampagne, waren auch alle seinerzeit veröffentlichten Download-Inhalte an Bord.

Quelle: Eurogamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Saints Row: The Third