The Last of Us Part 2: Früher Digital-Launch wird geprüft

Offenbar gibt es noch keine endgültige Entscheidung darüber, ob "The Last of Us Part 2" als digitale Version früher auf den Markt gebracht werden kann. Im Laufe der Woche gaben Sony und Naughty Dog eine Verschiebung bekannt.

Nach wie vor ist offen, wann der Launch von "The Last of Us Part 2" nachgeholt werden soll.

Im Laufe der Woche gaben Sony und Naughty Dog bekannt, dass „The Last of Us Part 2“ ein weiteres Mal verschoben werden musste und nicht wie zuletzt geplant am 29. Mai 2020 in den Handel kommen wird. Die Unternehmen nannten in der Begründung logistische Probleme aufgrund des Coronavirus, ohne im Detail darauf einzugehen. Ein neuer Termin wurde zunächst nicht genannt.

Doch was spricht gegen einen früheren digitalen Launch, sofern die Verzögerungen ausschließlich die Vervielfältigung und den Vertrieb betreffen? Laut Naughty Dog wurde noch nicht final entscheiden, ob ein digitaler Release pünktlich oder früher stattfinden könnte.

Mehrere Optionen werden geprüft

Den Angaben des Creative-Directors Neil Druckmann zufolge werden alle möglichen Optionen in Erwägung gezogen, um sicherstellen zu können, dass „The Last of Us Part 2“ schnellstmöglich auf den Markt gebracht werden kann. Das Spiel sei im Grunde fast fertig.

Eine Situation wie beim Remake von „Final Fantasy 7“ möchte Druckmann allerdings vermeiden. Ein Teil der Gamer bekam das RPG vor dem eigentlichen Launch, da sich Square Enix dazu entschloss, den Handel früher zu beliefern.

Auf die Frage, ob Naughty Dog „The Last of Us Part 2“ rechtzeitig zum zuletzt genannten Veröffentlichungsdatum im Mai digital veröffentlichen könnte, antwortete Druckmann: „Es gibt noch keine endgültige Entscheidung. Im Moment reagieren wir nur auf… Es ist eine Frage der Vertriebsketten, ob wir physische Kopien an die Leute bringen könnten und ob es eine ausreichende Internetinfrastruktur gibt, um alle Länder zu unterstützen.“

Alle sollen gleichzeitig loslegen können

Druckmann erklärte weiter, dass es keine gute Option wäre, das Spiel zunächst einem Teil der Spieler zur Verfügung zu stellen: „Es ist ein weltweit erscheinendes Spiel, auf das die Menschen in jedem Land warten. Und wir möchten sicherstellen, dass wir fair sind. Wenn wir [das Spiel] nur einem kleinen Teil der Leute zugänglich machen, was macht es dann mit all den Leuten, die es nicht bekommen?“

Entsprechend werden derzeit alle Möglichkeiten geprüft, um in Erfahrung bringen zu können, welcher der beste Weg ist, um „The Last of Us Part 2“ so schnell wie möglich allen Fans überbringen zu können. „Es wird einige Zeit dauern, bis sich die Dinge ändern und herausgefunden werden kann, wo sich die Welt befindet: Die Dinge ändern sich von Tag zu Tag“, so Druckmann.

Zum Thema

Die Familie ist wichtiger

Nicht so recht klar ist, wie sich das Coronavirus auf die Entwicklung von „The Last of Us Part 2″ auswirkt. Laut Druckmann arbeitet das gesamte Team seit einigen Wochen von zu Hause aus. Und Naughty Dog hatte den Mitgliedern den Rat gegeben, sich Zeit für die Familie zu nehmen, auch wenn es zu einer Verzögerung des Projekts führen würde.

„Wir haben ihnen sogar gesagt, wenn wir unseren Termin verpassen, dann verpassen wir unseren Termin. Wir werden es sehen, aber ihr steht an erster Stelle“, so Druckmann, der den Mitarbeitern auch nahelegte, alles erdenkliche zu tun, um sich selbst zu schützen.

Doch drohen weitere Verschiebungen? In einem kurzen Statement ging Sony näher auf diese Frage ein.

