Apex Legends: Crossplay-Unterstützung laut Respawn Entertainment ein wichtiges Feature

"Apex Legends": Der kostenlos spielbare Battle-Royal-Shooter von Respawn Entertainment.

Nach wie vor gehört der von den „Titanfall“-Machern von Respawn Entertainment entwickelte Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ zu den erfolgreichsten Genre-Vertretern überhaupt.

In einem aktuellen Statement sprach General-Manager Dusty Welch über die Zukunft des Titels und wies darauf hin, dass die Entwickler die Wünsche der Spieler stets im Blick haben. Unter anderem setzte sich die Community in den vergangenen Monaten immer wieder für eine mögliche Crossplay-Unterstützung ein.

Crossplay-Feature könnte zu gegebener Zeit nachgereicht werden

Laut Welch haben wir es hier mit einer Funktion zu tun, die auch die Entwickler von Respawn Entertainment für wichtig halten und gerne realisieren würden. Ob und wann „Apex Legends“ im Endeffekt mit einer Unterstützung der Crossplay-Features versehen werden könnte, ließ Welch allerdings offen. „Ich denke, beim Crossplay sehen wir, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, das in der Branche erwartet wird und für ein Spiel wie das unsere wichtig ist“, so Welch.

Zum Thema: Apex Legends: Staffel 5 hat eine „angenehme Überraschung“ für Titanfall-Fans

Und weiter: „Chad und ich sind sowohl auf der Arbeit als auch in der Freizeit große Fans unseres Spiels. Wir gehen an einem Freitag oder Wochenende nach Hause und wollen miteinander spielen, und wir sind auf verschiedenen Systemen. Auf der persönlichen Ebene würden wir das gerne tun und an den Wochenenden zusammenkommen. Meiner Meinung nach ist das eine wichtige Sache, zu der man gelangen sollte.“

„Apex Legends“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Comicbook

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Apex Legends