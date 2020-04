Final Fantasy VII: Remake mit neuen Enthüllungen über die Hauptfiguren

Auch im Remake von "Final Fantasy VII" kommen die Kämpfe nicht zu kurz.

Während die ersten Spieler längst in den Weiten des Remakes von „Final Fantasy VII“ versunken sind und andere Fans der Reihe ungeduldig auf den offiziellen Launch des Rollenspiels warten, macht Square Enix neugierigen Fans mit einigen kurzen Videoclips den Mund wässrig.

In den Mittelpunkt der Videos, die über Twitter veröffentlicht wurden und unterhalb dieser Zeilen gestartet werden können, rücken verschiedene Charaktere von „Final Fantasy VII Remake“. Als Beispiele können Cloud, Tifa, Aerith und Barret genannt werden.

Mehr von der Persönlichkeit

An anderer Stelle sprach der Producer Yoshinori Kitase über das Voice-Acting und die Darstellung von Gesichtsausdrücken. Mit den Änderungen sollen die Story verbessert und die Persönlichkeiten der Charaktere detaillierter zum Ausdruck gebracht werden.

„Das ursprüngliche Spiel enthielt keine Gesichtsausdrücke oder Voice-Overs. Daher hatten wir keine andere Wahl, als den Comic-ähnlichen Ansatz mit übertriebenen Ganzkörperausdrücken zu verwenden“, so Kitase. „Für das Remake tragen detaillierte Gesichtsausdrücke und die wunderbare Sprachausgabe dazu bei, die nuancierten inneren Gedanken und Emotionen der Hauptfiguren darzustellen.“

Und diese Erweiterungen werden auch Kenner des Spiels weitere Einblicke in die Geschichte bescheren: Laut der Angabe des Producers „könnte“ das Remake Enthüllungen enthalten und mehr über die Charaktere und ihre Persönlichkeiten offenbaren.

„Du denkst vielleicht, du kennst Cloud und die anderen Charaktere. Aber es könnte Enthüllungen über ihre Persönlichkeiten geben, die du nach 23 Jahren zum ersten Mal erkennen wirst“, so Kitase im Wortlaut.

Offizieller Launch am Freitag

Falls ihr nicht zu den Spielern zählt, die frühzeitig in den Besitz des neuen Klassikers kommen konnten: „Final Fantasy VII Remake“ wird offiziell am 10. April 2020 für die PlayStation 4 den Markt erobern. Laut Square Enix wurden die Auslieferungen vorgezogen.

Zum Thema

Stellt sicher, dass ihr genügend freien Speicherplatz auf der PS4 habt. Denn schon in der vergangenen Woche sickerte durch, dass das Remake von „Final Fantasy VII“ ziemlich speicherhungrig ist.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Zunächst solltet ihr euch die anfangs erwähnten Videoclips nicht entgehen lassen, die wir nachfolgend eingebettet haben.

