Resident Evil: Weitere Remakes geplant? Capcom startet Umfrage

Nach dem erfolgreichen Comeback von „Resident Evil 2“ im vergangenen Jahr erschien mit „Resident Evil 3“ in der letzten Wochen das nächste Remake aus dem Hause Capcom.

Allem Anschein nach soll es mit „Resident Evil 3“ allerdings noch nicht getan sein. Stattdessen wandte sich das japanische Unternehmen im Rahmen einer Umfrage an die Spieler und stellte diesen die Frage, ob Interesse an einem weiteren Remake zu einem ausgewählten „Resident Evil“-Klassiker besteht. Einen konkreten Namen nannte Capcom allerdings nicht.

Fans setzten sich immer wieder für ein Remake zu Code Veronica ein

Möglicherweise möchten die Verantwortlichen des Unternehmens zunächst prüfen, in wie weit Interesse an einer Neuauflage besteht. In den vergangenen Jahren setzten sich die Fans der „Resident Evil“-Franchise immer wieder für eine Neuauflage von „Code Veronica“ ein. Erst vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass bereits an einem weiteren „Resident Evil“-Remake gearbeitet werden könnte.

So berichteten die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle, dass das besagte Remake derzeit beim japanischen Entwicklerstudio M2 Co. Ltd, das bereits in unterstützender Rolle am „Resident Evil 3“-Comeback mitwirkten. Capcom selbst wollte die Gerüchte um das angebliche neue Remake bisher nicht kommentieren.

Somit bleibt abzuwarten, in wie weit die Angaben von Videogames Chronicle den Tatsachen entsprechen.

