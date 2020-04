The Last of Us Part 2: Nach Verschiebung aus dem PlayStation Store entfernt

Sony hat "The Last of Us Part 2" aus dem PlayStation Store entfernt. Der Produkteintrag kann nicht mehr aufgerufen werden. Vorbestellungen sind nicht möglich.

"The Last of Us Part 2" geht auch auf die Sexualität von Ellie ein.

Sony und Naughty Dog gaben in der vergangenen Woche bekannt, dass „The Last of Us Part 2“ ein weiteres Mal verschoben werden musste. Das heißt, der zusetzt angepeilte Launch am 29. Mai 2020 wird nicht erfolgen.

Die Unternehmen verwiesen in der Begründung auf logistische Probleme, die von der COVID-19-Pandemie ausgelöst wurden. Tiefgreifende Einzelheiten zu den Schwierigkeiten wurden nicht genannt. Und wann die Veröffentlichung nachgeholt werden soll, ist ebenfalls unklar.

Es hieß: „Wir möchten gewährleisten, dass alle zur etwa selben Zeit The Last of Us Part 2 spielen können. Wir möchten sicherstellen, dass wir alles tun, um die beste Erfahrung für alle zu erhalten“, so Naughty Dog.

Später legte der Creative-Directors Neil Druckmann nach und betonte, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, das Spiel den Fans so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Auf die Frage, ob Naughty Dog „The Last of Us Part 2“ zumindest digital veröffentlichen könnte, antwortete Druckmann: „Es gibt noch keine endgültige Entscheidung.“ Zugleich betonte er, dass das Spiel nahezu fertig sei.

Spiel aus dem PlayStation Store entfernt

Gegen eine zeitnahe Veröffentlichung von „The Last of Us Part 2“ im PlayStation Store spricht mittlerweile die Tatsache, dass der Titel aus dem PlayStation Store genommen wurde. Ruft ihr den bisherigen Produkteintrag auf, seht ihr nur den Hinweis: „Seite nicht gefunden: Möglicherweise ist sie nicht verfügbar oder die Adresse ist falsch. Wählen Sie [Home], um weiter im PlayStation Store zu stöbern.“

Doch was bedeutet die Entfernung des Produkteintrags? Normalerweise packt Sony die eigenen Spiele erst dann in den PlayStation Store, wenn sie in den darauffolgenden Monaten veröffentlicht werden. Ob die Fans tatsächlich noch viele Monate auf „The Last of Us Part 2“ warten müssen, bleibt abzuwarten. Vielleicht taucht der Produkteintrag in Kürze mit einem neuen Termin wieder auf.

Zum Thema

Falls ihr „The Last of Us Part 2“ im PlayStation Store vorbestellt habt, befindet sich der Titel weiterhin in eurer persönlichen Bibliothek. Weitere Vorbestellungen werden momentan nicht angenommen. Allerdings könnt ihr auf Händler wie Amazon ausweichen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2