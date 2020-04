Borderlands 3: Darm kartieren und Belohnungen freischalten – Borderlands-Wissenschaft im Trailer vorgestellt

In „Borderlands 3“ können die Spieler nun der Wissenschaft in der Realität helfen. Durch das Puzzlespiel „Borderlands-Wissenschaften“, welches die Spieler in Sanctuary III finden, können die Spieler der medizinischen Forschung behilflich sein und dafür sogar noch einzigartige Belohnungen in „Borderlands 3“ freischalten.

Borderlands Wissenschaft gestartet

Mit „Borderlands-Wissenschaft“ lösen die Spieler Puzzlespiele, welche in der Realität dabei helfen das Kartieren des menschlichen Darm-Mikrobioms voranzutreiben. Von offizieller Seite heißt es dazu:

„Wenn ihr das nächste mal an Bord der Sancutary III in Borderlands 3 seid, haltet doch mal nach dem neuen Borderlands-Wissenschaft-Spielautomaten Ausschau, der sich in der Ecke in Doktor Tannis‘ Krankenzimmer. Entwickelt in Zusammenarbeit mit der McGill-Universität, Massively Multiplayer Online Science und der Microsetta-Initiative, präsentieren sich Borderlands-Wissenschaften als Puzzlespiel, welches der realen Wissenschaftsgemeinschaft zugute kommt, während du spielst.“

In Borderlands Wissenschaft erledigen die Spieler lediglich einige einfache Block-Puzzles, die auf DNA-Strängen basieren. Sie helfen Wissenschaftlern dabei, die darin enthaltenen Mikroben zuzuordnen und zu vergleichen. Für das Lösen dieser Rätsel erhalten die Spieler Ingame-Währung, die für einzigartige Kammer-Jäger-Köpfe und -Skins und zeitlich begrenzte Booster erwerben können. Auf der offiziellen Seite werden die genaueren Details erklärt.

Auch im frischen Trailer erfahrt ihr mehr über das neue Minispiel Borderlands Wissenschaft, das ihr in „Borderlands 3“ in Doktor Tannis‘ Krankenzimmer findet.

