God of War: Christentum als Bestandteil der Spielwelt bestätigt

Kommt Kratos in kommenden "God of War"-Ablegern womöglich auch mit Figuren oder Geschichten aus der christlichen Mythologie in Kontakt? Diese Möglichkeit ist laut dem Game Director Cory Barlog durchaus gegeben, da das Christentum auch ein Teil der "God of War"-Spielwelt ist.

Schon vor der Veröffentlichung des jüngsten „God of War“ für PS4 kam die Frage auf, ob die christliche Mythologie ein Bestandteil der übergreifenden Spielwelt ist.

Die Frage nach weiteren Settings drängte sich auf, nachdem Kratos bereits in der griechischen und der nordischen Mythologie gewütet hat. Offenbar existieren im „God of War“-Universum verschiedene Mythologien parallel. Könnte es Kratos im nächsten Teil also vielleicht mit den römischen oder ägyptischen Göttern oder anderen Mythologien zu tun bekommen. Die Möglichkeit scheint durchaus zu bestehen.

Christentum ist ein Teil der Welt

Und auf Nachfrage eines Fans auf Twitter hat der Game Director Cory Barlog nun bestätigt, dass das Christentum definitiv ein Bestandteil der „God of War“-Welt ist. So bestätigte Barlog auf Twitter kurz und knapp: „Es ist ein Teil der Welt, ja.“

Ob diese Bestätigung auch heißt, dass Kratos jemals mit Jesus oder möglicherweise der christlichen Unterwelt in Kontakt kommt, bleibt noch abzuwarten. Spiele wie „Dante’s Inferno“ oder die „Darksiders“-Reihe haben durchaus gezeigt, dass sich die christliche Mythologie in Videospielen verarbeiten lässt.

Auch diverse biblische Ereignisse oder Figuren könnten in der „God of War“-Spielwelt auftauchen, ohne dass Kratos einen direkten Kontakt aufnimmt. Denkbar wäre vielleicht, dass in kommenden Spielen Settings wie Noas Arche, die Teilung des roten Meeres durch Moses oder David und Goliath aufgegriffen werden.

Zum Thema: God of War: Christliche Mythologie als Setting denkbar?

Nachdem Erfolg des 2018 veröffentlichten „God of War“ soll die Serie nun fortgesetzt werden. Dazu wurde bereits verraten, dass die Wartezeiten zwischen den Titeln verkürzt werden sollen. Genauere Hinweise auf die Fortsetzung sind allerdings noch nicht bekannt.

It’s part of the world, yes. — Cory Barlog🖖 (@corybarlog) April 6, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu God of War