PlayStation Now: Im April 2020 mit diesem PS4-Exklusiv-Hit?

Offenbar dürfen sich Abonnenten des Streaming-Service PlayStation Now in diesem Monat auf einen PlayStation 4-Exklusiv-Hit freuen. Dies lässt zumindest eine mittlerweile wieder entfernte Werbeanzeige vermuten.

"Spider-Man": In wenigen Tagen ein Bestandteil von PlayStation Now?

Um die Abonnenten bei Laune zu halten, wird Sony Interactive Entertainments Streaming-Dienst PlayStation Now in monatlichen Abständen mit neuen Titeln bedacht.

Während die offizielle Ankündigung der Neuzugänge für diesen Monat noch auf sich warten lässt, könnte eine mittlerweile wieder entfernte Werbeanzeige die Überraschung vorweggenommen haben. Dieser ließ sich entnehmen, dass sich Abonnenten von PlayStation Now im Monat April 2020 über mindestens drei Neuerscheinungen freuen dürfen.

Offizielle Ankündigung dürfte in Kürze erfolgen

Das Highlight im April 2020 wird demnach der von Insomniac Games entwickelte PlayStation 4-Exklusiv-Hit „Spider-man“ sein, der in den kommenden Tagen Kurs auf PlayStation Now nehmen soll. Zudem waren in der besagten Werbeanzeige der sportliche Titel „The Golf Club 2019“ und das abgedrehte Open-World-Action-Abenteuer „Just Cause 4“ der Avalanche Studios zu sehen.

Eine offizielle Ankündigung der Neuzugänge für April 2020 durch Sony Interactive Entertainment lässt aktuell zwar noch auf sich warten, dürfte allerdings schon in den kommenden Tagen erfolgen. Ein Monats-Abo von PlayStation Now schlägt mit 9,99 Euro zu Buche. Wer ein Abo über einen Zeitraum von drei Monaten abschließt, wird mit 24,99 Euro zur Kasse gebeten.

Das größte Sparpotenzial bietet das Jahres-Abo von PlayStation Now, das zum Preis von 59,99 Euro angeboten wird und den monatlichen Preis des Abonnements auf rund fünf Euro senkt.

