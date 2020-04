PS Plus April 2020: „Gratis-Spiele“ zum Download bereit

Nathan Drake und eine der wichtigsten Nebenfiguren der "Uncharted"-Reihe.

PlayStation Plus-Mitglieder können ab sofort die Spiele laden, die Sony für den laufenden April ausgewählt hat. Genutzt werden dürfen sie im Anschluss dauerhaft. Lediglich die PS Plus-Mitgliedschaft muss aktiv sein.

Die PlayStation Plus-Spiele für April 2020 wurden in der vergangenen Woche enthüllt. Ohne Zusatzkosten in Anspruch nehmen könnt ihr den PS4-Blockbuster „Uncharted 4“ und „Dirt Rally 2.0“. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge im PlayStation Store für euch verlinkt.

PS Plus im April 2020

Uncharted 4

Veröffentlicht am 10. Mai 2016

Metascore: 93

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Das inzwischen vier Jahre alte „Uncharted 4“ versetzt euch einmal mehr in die Rolle von Nathan Drake, der zusammen mit einigen bekannten Figuren aus der Reihe die Suche nach einem verlorenen Schatz beginnt. Im Spielverlauf erkundet ihr zusammen mit dem Helden Urwaldinseln, Städte und Berggipfel. Wie es mit der „Uncharted“-Reihe weitergehen soll, ist nach wie vor unklar.

Dirt Rally 2.0

Veröffentlicht am 26. Februar 2019

Metascore: 84

Regulärer Preis: 44,99 Euro

„DiRT Rally 2.0“ ist etwas mehr als ein Jahr alt und lässt euch mit Fahrzeugen verschiedener Epochen zahlreiche Rennstrecken befahren. Ihr düst dabei über Rallye-Standorte rund um den Globus.

Wie anfangs erwähnt habt ihr einen Monat lang Zeit, um euch die PS Plus-Games für April 2020 zu sichern.

Termin-Prognose für Mai

Auch die PS Plus-Termine für Mai 2020 können vorhergesagt werden, da Sony seit Monaten am gleichen Muster festhält. Das heißt, die PS Plus-Spiele werden immer am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Damit ergeben sich für Mai 2020 die folgenden Termine:

Ankündigung der PS Plus-Games für Mai am 29. April 2020

Freischaltung der PS Plus-Games für Mai am 5. Mai 2020

Die Jahresmitgliedschaft bei PS Plus kostet jenseits von Aktionen etwa 60 Euro. Zu den Bestandteilen des Abos zählen nicht nur die Spiele der Instamt Games Collection. Hinzu kommen die Berechtigung, auf die Online-Modi von PS4-Spielen zuzugreifen, mehr Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte, die euch im PlayStation Store günstiger einkaufen lassen. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

