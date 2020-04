Saints Row The Third Remastered: Auf PS4 (Pro) und Xbox One (X) mit 30 FPS

"Saints Row: The Third Remastered" kommt auf den Konsolen nicht über 30 FPS hinaus. Das gilt selbst für die Upgrade-Hardware PS4 Pro und Xbox One X. PC-Spieler haben mehr Freiheiten.

Auch auf der PS4 Pro und Xbox One X müsst ihr euch offenbar mit 30 FPS begnügen. Doch das recht schräge Gameplay bleibt erhalten.

Gestern erfolgte die Ankündigung von „Saints Row The Third: Remastered“, das mit einigen hübscheren Texturen daher kommt. Auf eine höhere Framerate müsst ihr auf den aktuellen Konsolen aber offenbar verzichten. Wie IGN berichtet, wurde die Framerate von „Saints Row The Third Remastered“ auf 30 FPS festgezurrt. Das gelte auch für die potenteren Konsolen PS4 Pro und Xbox One X.

PC-Version ohne Beschränkungen

Im Video von IGN wurde ebenfalls bestätigt, dass die PC-Version nicht unter dieser Einschränkung leidet, sodass PC-Spieler die Visuals und Framerate pushen können, solange sie über die nötige Hardware verfügen.

Vorbestellungen möglich

Kurz nach der Ankündigung gingen die ersten Händler dazu über, Vorbestellungen anzunehmen, darunter Amazon:

„Saints Row The Third Remastered“ verfügt über einige Verbesserungen in Bezug auf die Gesamtgrafik des Spiels. Der Enthüllungstrailer zeigte eine verbesserte Beleuchtung, visuelle Effekte und komplett überarbeitete Fahrzeug- und Waffenmodelle.

Deep Silver zufolge wurde für „Saints Row: The Third Remastered“ jede einzelne Waffe neu modelliert. Auch wurde an jedem Fahrzeug Hand angelegt und die gesamte Stadt erhielt neue bzw. überarbeitete Texturen. Die Entwicklung „mit über 4.000 unterschiedlichen Assets“ übernahm Sperasoft. Das Studio brachte zudem eine neue Light-Engine in das Spiel.

Auch die Erweiterungen sind mit dabei: „Saints Row: The Third Remastered“ beinhaltet neben dem Grundspiel drei große Erweiterungspakete und mehr als 30 der einzelnen DLCs, die laut Deep Silver überarbeitet und in die Neuauflage gepackt wurden.

Ein klein wenig Geduld müsst ihr noch aufbringen: „Saints Row The Third: Remastered“ wird am 22. Mai 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht.

