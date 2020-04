Uncharted 4: Bug verhindert PS Plus-Download – Problemlösung gefunden

In "Uncharted 4" zeigt sich Nathan Drake von seiner kämpferischen Seite.

Sony hat heute die PlayStation Plus-Spiele für April freigeschaltet. Und für viele Abonnenten dürfte „Uncharted 4“ das große Highlight sein. Allerdings stehen einige Spieler im PlayStation Store vor dem Problem, dass sie das jüngste Nathan Drake-Abenteuer gar nicht auf die PS4 laden können. Ein Bug verhindert den Download.

Nachdem der Titel in den Einkaufswagen gepackt und eingelöst wurde, sehen einige Spieler beim Versuch, „Uncharted 4“ auf die Festplatte der PlayStation 4 zu verfrachten, statt des Ladebalkens nur eine Meldung, die besagt: „Sie können dieses Produkt aus folgenden Gründen nicht kaufen: Sie haben bereits gekauft: Uncharted 4 Multiplayer Currency.“ Der Fehler verhindert, dass das Naughty-Dog-Adventure auf der Download-Liste landet.

Vor diesem Problem stand unter anderem ein User in unserer Facebook-Gruppe. Und die Lösung war schnell gefunden.

Uncharted 4 lädt nicht? So löst ihr das Problem

Falls ihr ebenfalls nicht in der Lage seid, „Uncharted 4“ aufgrund des oben geschilderten Problems auf die PS4 zu laden, dann nehmt einfach einen anderen Weg: Anstatt das Spiel über den PlayStation Store zu downloaden, besucht eure Bibliothek. Klickt auf den PS Plus-Reiter und sortiert die Einträge nach dem Datum. „Uncharted 4“ sollte im Anschluss weit oben stehen.

Habt ihr den Eintrag gefunden, dann packt den Titel wie gewohnt in eure Downloadliste und folgt den Anweisungen. Nicht so recht klar ist, was diesen Fehler momentan auslöst. Die offenen Multiplayer-Tests könnten eine Rolle spielen. Es scheint allerdings nicht jeder Spieler betroffen zu sein.

„Uncharted 4“ ist nicht das einzige Spiel, das heute in das PlayStation Plus-Angebot aufgenommen wurde. Auch „Dirt Rally 2.0“ kann seit wenigen Stunden ohne Zusatzkosten geladen werden. In beiden Fällen gilt: Nachdem ihr die Spiele für null Euro gekauft habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen – jedoch nur solange eure PlayStation Plus-Mitgliedschaft aktiv ist. Verlängern könnt ihr sie unter anderem hier.

