Xbox One X: Vorbereitung auf die Xbox Series X? Produktion der Konsole möglicherweise eingestellt

Xbox One X: Wurde die Produktion der Konsole eingestellt?

Trotz der Auswirkungen des Coronavirus halten Microsoft und Sony Interactive Entertainment weiterhin am geplanten Launch der Xbox Series X beziehungsweise der PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft fest.

Aktuellen Berichten zufolge könnte sich Microsoft bereits dazu entschieden haben, die internen Bemühungen auf die Xbox Series X zu konzentrieren und sich langsam aber sicher von der Xbox One-Ära zu verabschieden. So berichtet Mat Piscatella, Analyst bei den Marktforschern der NPD Group, dass Microsoft die Produktion der Xbox One X eingestellt haben könnte.

Händler listet die Konsole mit „Discontinued“

Demnach könnte der Handel einen Abverkauf gestartet haben, um Platz in den Lagern zu schaffen. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass die Xbox One X aktuell zum Teil mit großen Rabatten angeboten wird. Erschwerend kommt hinzu, dass eine große US-amerikanische Handelskette die Xbox One X sogar mit „Discontinued“ listet. Spekuliert wird, dass Microsoft neben der Xbox Series X zukünftig nur noch die Xbox One S als günstiges Einsteigermodell anbieten könnte.

Zum Thema: Xbox Series X: Microsoft strebt einen weltweit simultanen Launch an

Das Redmonder Unternehmen wollte die aktuellen Gerüchte um die Xbox One X und den möglichen Stopp der Produktion bisher nicht kommentieren. Allerdings wies Microsoft bereits vor ein paar Wochen darauf hin, dass die hauseigenen First-Party-Produktionen bis mindestens 2021 in Form von Cross-Generation-Titeln für die Xbox One und die Xbox Series X veröffentlicht werden sollen.

Einen Termin und einen handfesten Preis bekam die Xbox Series X bisher nicht spendiert.

Xbox One X going on deal basically everywhere… locks like a stock clearout. Not expecting replen. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 5, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox One