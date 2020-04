DualSense: Zahlreiche Farbvarianten des PS5-Controllers in Fan-Kreationen

Inspiriert vom zweifarbigen Design des frisch vorgestellten PS5-Controllers haben Fans in den sozialen Medien einige mögliche Farbvarianten präsentiert. Da auch der DualShock 4-Controller in zahlreichen verschiedenen Farbvarianten verfügbar ist, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Sony die ersten DualSense-Controller in anderen Farben offiziell ankündigt.

DualSense: Fans zeigen mögliche Farbvarianten

Erstmals in der PlayStation-Geschichte wird der Standardcontroller der Konsole in einem zweifarbigen Design angeboten. Die ersten Fan-Reaktionen sind durchaus positiv gestimmt. Das zweifarbige Standard-Design bietet auch eine Vorlage für verschiedenste Farbvariationen.

Wie diverse Farbvarianten des PS5-Controllers aussehen könnten, zeigen einige Fan-Kreationen, die nach der offiziellen Enthüllung nicht lange auf sich warten lassen haben.

Der PS5-Standardcontroller verzichtet auch auf die ikonischen Farben bei den PlayStation-Buttons, die sich zumindest ein Fan offenbar zurückwünscht, wie ein Fan er mit seinem Bild andeutet.

DualSense: PS5-Controller Features

zweifarbiges Standarddesign

haptisches Feedback

adaptive Trigger (L2 und R2)

lange Akkulaufzeit

Create Button ersetzt den Share Button

eingebautes Mikrofon

Klinkenanschluss

Lightbar neben dem Touchpad

Ergonomie und Komfort für verschiedene Handgrößen

Die nachfolgenden Tweets zeigen einige Fan-Kreationen für möglicherweise kommende Farbvarianten des inzwischen offiziell enthüllten PS5-Controllers. Welche Farben würdet ihr euch wünschen? Verratet es in den Kommentaren.

Someone made a black mock-up of the PS5 controller and… I want it. pic.twitter.com/3dM8EuruUp — Roberto Guedes 🐶 (@RobertoSAGuedes) April 7, 2020

PS5 Controller recolor v2 (Dark mode with classic logo and face buttons) ⠀ pic.twitter.com/AdpiTwDMeG — Espacio (@espacioninja) April 7, 2020

Made a few trash mockups in Photoshop of some colors with DualSense just outta curiosity pic.twitter.com/V067kdMXuO — Balvin | YNW Maui (@LordBalvin) April 7, 2020

some more just for fun including those color schemes that are always on sale that no one wants pic.twitter.com/2lnu1u2Eo8 — fleshmonk (@thefleshmonk) April 7, 2020

The buttons/sticks having the same color as the surface they're on just looks so off to me… pic.twitter.com/KowU1KYknv — Asph (@Aspharon) April 7, 2020

get in the controller shinji pic.twitter.com/ibiNVrfUt0 — fleshmonk (@thefleshmonk) April 7, 2020

