Google Stadia: Kostenloser Zugriff gestartet – Zwei Monate Stadia Pro inkl. Spiele gratis

Google Stadia könnt ihr ab sofort auch hierzulande in der kostenlosen Version nutzen. Zum Start erhalten alle Spieler sogar das Pro-Abo inklusive der neun enthaltenen Spiele für zwei Monate kostenlos.

Google macht ab heute den Game-Streaming-Dienst Stadia unter anderem in Deutschland kostenlos verfügbar. Gaming-Fans in 14 Ländern sollen die Möglichkeit bekommen, beliebte Spiele ohne Wartezeiten für Downloads oder Installationen sofort alleine oder mit Freunden in Angriff zu nehmen.

„Videospiele waren schon immer eine Möglichkeit, um mit Freunden und Familie eine gute Zeit zu verbringen – das gilt in der aktuellen Situation mehr denn je. Daher startet Stadia ab sofort den Roll-Out für den kostenlosen Zugriff auf die Plattform […]“, heißt es von offizieller Seite.

Zwei Monate Stadia Pro gratis

Zum Start erhalten interessierte Spieler, die sich ab sofort auf stadia.com registrieren Stadia Pro zwei Monate lang kostenlos zum Testen. Enthalten ist dementsprechend auch der Zugriff auf neun Spiele, die im Stadia Pro-Abonnement enthalten sind. Das sind unter anderem „GRID“, „Destiny 2: The Collection“ und „Thumper“.

Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere Titel zum Kauf bereit, die auch nach dem Ende der Pro-Testphase weiter genutzt werden können. Auch für Spieler, die bereits ein Pro-Abo abgeschlossen haben, lohnt sich die Ankündigung, da die kommenden zwei Monate nicht berechnet werden. Nach der Testphase kostet Stadia Pro 9,99 Euro pro Monat.

Verantwortungsbewusstsein gefordert

Weiter gibt Google zu bedenken, dass Nutzer verantwortungsbewusst mit der Bandbreite umgehen sollten:

„Aufgrund der aktuellen Lage und die damit einhergehende, zunehmende Internetnutzung, achtet Google besonders auf den verantwortungsbewussten Umgang mit der Bandbreite. So arbeitet Stadia an einer temporären Funktion, mit der die Standard-Bildschirmauflösung von 4k auf 1080p reduziert wird, um die Belastung des Internets weiter zu verringern.“

So könnt ihr Google Stadia nutzen:

Auf stadia.com registrieren

Die Stadia App für Android oder iOS herunterladen

gespielt wird auf Laptop, Desktop oder Chrome OS Tablet mit kompatiblem Controller oder mit Maus und Tastatur

mit einem kompatiblen Controller auf eurem Pixel oder unterstützten Android Smartphones von Samsung, ASUS und Razer

