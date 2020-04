Observer System Redux: Next-Gen-Enthüllung steht bevor – Teaser-Video

"Observer System Redux" heißt der neue Titel von Bloober Team.

Nachdem Bloober Team im vergangenen Januar mit einem kurzen Teaser-Video auf ein neues „Observer“ aufmerksam machte, nähert sich die Enthüllung mit großen Schritten. Plattformen wurden für „Observer: System Redux“, so der inzwischen enthüllte Name, zunächst nicht genannt.

Doch am 16. April 2020 möchte das Unternehmen für eine „Next-Gen-Enthüllung“ sorgen, was darauf hindeutet, dass sich der Titel an Spieler der kommenden Konsolen PS5 und Xbox Series X richtet.

Das neue Teaser-Video, mit dem Bloober Team auf die bevorstehende Enthüllung aufmerksam macht, wurde auf Twitter und Facebook geteilt. Zudem könnt ihr euch den Clip im unten eingebundenen Youtube-Stream anschauen.

Vollständige Enthüllung wird vorbereitet

Begleitet wird das Teaser-Video zu „Observer System Redux“ von einer Art PC-Ausgabe, die deutlich macht, dass es zu einer etwas größeren Ankündigung kommen wird:

\\title: observer_system_redux

_destination: next-gen

>full_reveal: in progress

Grundlegende Details zu „Observer System Redux“ werden in der Beschreibung der Social-Media-Seiten geteilt. Dort heißt es: „Wir schreiben das Jahr 2084. Werdet in einer dunklen Cyberpunk-Welt, die von Seuchen und Kriegen heimgesucht wird, ein neuronaler Detektiv und hackt euch in die Gedanken anderer ein. Nutzt alles, was sie gefühlt und gedacht haben und an was sie sich erinnern, um den Fall zu lösen und den schwer fassbaren Mörder zu fangen.“

+++ Observer: Launch-Trailer zum neuen Cyberpunk-Horrortitel +++

Schon im ersten „Observer “ konnten die Spieler mit dem Detective Daniel Lazarski auf ein Abenteuer gehen, in dem er sich im Jahre 2084 in den Verstand von Verdächtigen hackte, um herauszufinden, was sie denken, fühlen und an was sie sich erinnern. Am Spielprinzip hat sich offenbar nicht viel geändert.

