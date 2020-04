PS5: Enthüllung geglückt – DualSense-Controller auf Instagram auf Rekordkurs

Am gestrigen Dienstag Abend stellte Sony Interactive Entertainment mit dem DualSense den neuen Controller der PS5 vor. Die Tatsache, dass sich der Controller auf Instagram auf Rekordkurs befindet, untermauert einmal mehr den Wunsch der Spieler nach weiteren Informationen zur PlayStation 5.

Mit dem DualSense wurde in dieser Woche der offizielle Controller der PS5 vorgestellt.

Mit dem DualSense stellte Sony Interactive Entertainment am gestrigen Dienstag Abend den offiziellen Controller der PS5 vor und präsentierte unter anderem dessen Design.

Aktuellen Berichten zufolge macht sich der Wunsch der Spieler nach weiteren Informationen zur PlayStation der nächsten Generation auch auf den sozialen Medien bemerkbar. So befindet sich der DualSense-Controller auf Instagram aktuell auf Rekordkurs und verbuchte in nicht einmal 24 Stunden fast vier Millionen Likes. Sony Interactive Entertainments erfolgreichster Instagram-Beitrag in Form des PS5-Logos wurde seit Januar 2020 mit rund 5,36 Millionen Likes versehen.

Sony Interactive Entertainment hat auch auf Instagram die Nase vorne

Eine Entwicklung, die bei einem Blick auf die Follower-Zahlen der drei Konsolenhersteller auf Instagram nur wenig überraschen dürfte. So hat Sony Interactive Entertainment mit etwa 22 Millionen Followern klar die Nase vorne. Es folgen die Xbox-Marke mit 9,9 Millionen Followern sowie Nintendo mit knapp sechs Millionen Followern auf dem dritten Platz.

Zum Thema: PS5: Deutet der DualSense-Controller auf Inside-Out-Tracking für PlayStation VR hin?

Zu den größten Neuerungen des DualSense-Controllers gehören laut offiziellen Angaben das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger, mit denen es den Entwicklern ermöglicht werden soll, die Spielerfahrung auf eine ganz neue Art und Weise an den Nutzer weiterzugeben.

Die PS5 ist laut Sony Interactive Entertainment trotz der Auswirkungen des Coronavirus nach wie vor für eine Veröffentlichung im diesjährigen Weihnachtsgeschäft vorgesehen. Wann weitere Aspekte wie der Preis, der finale Termin oder der Preis der Konsole enthüllt werden sollen, ist weiter offen.

Quelle: Videogameschronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu DualSense