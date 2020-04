For Honor: Verschiebung von Year 4 Season 2 aufgrund von COVID-19

Ubisoft hat den Start für Year 4 Season 2 von "For Honor" auf den 11. Juni 2020 verschoben. Die durch die Corona-Krise verursachte Zeit der Heimarbeit sorgt laut einem aktuellen Statement des Entwicklers für Verzögerungen bei der Entwicklung.

Ubisoft hat die Verschiebung von Year 4 Season 2 von „For Honor“ angekündigt. Das Update wird laut der aktuellen Meldung auf Twitter aufgrund von COVID-19 verschoben. Erst am 11. Juni soll der neue Spielinhalt für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.

Heimarbeit sorgt für Verzögerungen beim Update-Prozess

„Zuallererst hoffen wir, dass es allen gut geht und sie in diesen Zeiten zu Hause sicher sind“, teilten die Entwickler auf Twitter mit. „Auf unserer Seite arbeitet das Team immer noch hart daran, For Honor voll funktionsfähig zu halten, auch wenn wir dies von zu Hause aus tun.“

Weiter heißt es: „Wir sind stolz darauf, wie schnell sich jeder im Entwicklungsteam an die Situation angepasst hat. Doch trotz all unserer Bemühungen in diesen Zeiten wirkt sich die Unterbrechung der letzten Wochen auf unsere Fähigkeit aus, unsere kurzfristigen inhaltlichen Aktualisierungen zu liefern. Aus diesem Grund haben wir die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Year 4 Season 2 auf den 11. Juni 2020 zu verschieben.“

Als kleine Entschädigung möchte Ubisoft im Mai dafür einige Lieblings-Aktivitäten der Community wieder verfügbar machen. Die Roadmap für Mai soll demnächst bekannt gegeben werden. Sobald weitere Details bekannt gegeben werden, lassen wir euch davon wissen.

