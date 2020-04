PlayStation VR: Hardware veraltet – Nachfolger in ein oder zwei Jahren?

Sony möchte auch auf der PS5 Virtual Reality-Erfahrungen ermöglichen. Doch wann erscheint der PSVR-Nachfolger?

PlayStation VR verweilt seit 2016 auf dem Markt. Das Headset verfügbar über ein OLED-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixel (960 × 1080 Pixel pro Auge). Während die neuen PC-Headsets einige Schritte weiter sind, ist davon auszugehen, dass die aktuellen Konsolen für ein PSVR 2.0 mit höherer Auflösung zu wenig Power hätten. Doch mit der nahenden PS5 ändert sich die Situation.

PSVR ist veraltet: Angekündigt wurde ein Nachfolger von PlayStation VR bislang nicht. Doch auch Branchenvertreter gehen davon aus, dass Sony reagieren muss. In einem Gespräch mit Gamesindutry meldete sich nDreams Patrick O’Luanaigh zu Wort und betonte, dass PlayStation VR mittlerweile veraltet ist.

„Ich denke, Sony weiß, dass die Hardware aktualisiert werden muss, wenn VR über die nächsten ein oder zwei Jahre hinaus verfolgt werden soll. Denn sie ist veraltet und wird bis dahin noch veralteter sein. Ich wäre sehr überrascht, wenn sie VR nicht weiter unterstützen würden“, so O’Luanaigh.

Der Entwickler geht nicht davon aus, dass die PlayStation 5 und PlayStation VR 2.0 zur gleichen Zeit veröffentlicht werden, was aufgrund der logistischen Schwierigkeiten kaum jemand erwarten würde. „Dieses Jahr muss der Fokus auf dem Kern des Geschäfts liegen“, so seine Worte. Und sobald das Geschäft mit der PS5 steht, meint O’Luanaigh, werden wir sehen, was Sony vorhat.

Liefert der DualSense einen Hinweis?

Schon der in dieser Woche enthüllte Controller der PS5 deutet an, welchen Weg Sony mit der VR-Integration gehen könnte. Während der Dualshock 4-Controller der PS4 auf der Vorderseite eine Lichtleiste hat, mit deren Hilfe die Playstation Camera das Gamepad im Raum erfassen kann, sind beim DualSense-Controller auf der Oberseite Lichtleisten zu erkennen.

Spekuliert wird, dass die neue Platzierung der Lichtleiste bedeuten könnte, dass bei PSVR 2.0 ein Inside-Out-Tracking verwendet wird, wie wir es von Oculus Quest oder Oculus Rift S kennen. In diesem Falle hätte die neue Brille die Trackingkameras im Gehäuse integriert. Sie sind für die räumliche Erfassung von VR-Brille und Controller zuständig.

Vollwertige VR-Controller?

Doch ist das wirklich Sonys Plan? Gemutmaßt werden kann auch, dass die neuen Lichtleisten allein der Optik dienen, da die Art, Größe und Stärke der Lichtquelle für ein 3D-Tracking ungeeignet erscheint. In diesem Falle würde PSVR 2.0 eher auf vollwertige VR-Controller setzen.

Große Fragezeichen sind auch hinter den weiteren Features. Viele Spieler wünschen sich eine höhere Auflösung, ein größeres Sichtfeld, eine kabellose Verbindung und ein echtes Roomscaling. Theoretisch könnte Sony all diese Features in einem PlayStation VR-Nachfolger unterbringen. Doch wäre es keine Überraschung, wenn der PS5-Hersteller zugunsten des Preises ein paar Abstriche macht. 2021 oder 2022 werden wir wahrscheinlich schlauer sein.

