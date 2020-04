PS5: Bethesdas Pete Hines von den Möglichkeiten des DualSense-Controller begeistert

Mit dem DualSense bekommt die PS5 einen komplett neuen Controller spendiert.

Im Laufe der Woche enthüllte Sony Interactive Entertainment ein weiteres interessantes Detail zur PlayStation 5 und stellte mit dem DualSense den neuen Controller der Next-Generation-Konsole vor.

Nachdem die bisherigen Reaktionen der Spieler und ausgewählter Entwickler recht positiv ausfielen, meldete sich via Twitter auch Bete Hines, seines Zeichens Senior Vice President of Global Marketing & Communications bei Bethesda Softworks, zu Wort. Via Twitter wies Hines darauf hin, dass auch er von den technischen beziehungsweise spielerischen Möglichkeiten des DualSense-Controllers begeistert ist.

Vor allem das haptische Feedback und die adaptiven Controller haben es Hines laut eigenen Angaben angetan. „Ich habe das haptische Feedback und die adaptiven Trigger bei diesem Ding ausprobiert und ich war sehr beeindruckt davon. Ich glaube, dass die Spiele einige wirklich coole Sachen damit machen werden“, so Hines in einem frisch abgesetzten Tweet.

Zum Thema: DualSense: PS5-Controller mit offiziellen Bildern und Details enthüllt

Wann und zu welchem Preis die PlayStation 5 im Endeffekt ins Rennen geschickt werden soll, steht weiterhin in den Sternen. Aktuell sprechen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment lediglich von einer Markteinführung im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Weitere Details zur Hardware der neuen Konsole oder dem Design der PS5 werden laut dem japanischen Unternehmen in den kommenden Monaten folgen.

Auch Eindrücke zu den neuen Features und Erfahrungen, die mit dem DualSense-Controller ermöglicht werden, sollen uns geliefert werden.

I’ve gotten to try the haptic feedback and adaptive triggers on this thing and was very impressed. I think games are gonna do some really cool things with them. https://t.co/zZQJrTHfl6

— Pete Hines (@DCDeacon) April 8, 2020